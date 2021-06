En medio de un gran presente artístico, la cantante María Becerra (21 años) recordó un terrible momento que le tocó vivir cuando iba a la escuela secundaria, lugar en el que confesó que sufrió "bullying", "acoso permanente" y un intento de violación en el lugar por parte de cinco compañeros.

La artista participó el pasado sábado del programa PH, que se emite por Telefé y es conducido por Andy Kutnetzoff, en donde contó los difíciles momentos que le tocó atravesar en una escuela técnica.

"El 2012 fue el peor año de mi vida. Porque entre a un colegio. A mí me gustaba la carpintería. Mi hermano fue a un técnico. Se recibió de técnico electrónico. A mi me gustaba verlo hacer eso. Quería ser productiva en eso. Hacerme mi casa de muñecos. Entonces les dije a mis viejos que quería ir a un técnico. Mis papás no querían. Pero les hinche tanto que me anotaron", explicó Becerra.

Sin embargo, lo que nunca pudo imaginar la cantante, es que allí pasaría momentos que harían de ese una muy mala etapa de su vida, por lo que consideró "maldito" el dia en que la anotaron en ese establecimiento.

"La pasé muy mal. Éramos dos mujeres entre 400 varones. Antes era típico que vayas caminando y los compañeros te tocaran el culo. Te manosearan en el boliche, en el colegio. Era así. Están todos en plena edad. Eran re pajeros", enfatizó la artista oriunda de la ciudad bonaerense de Quilmes.

Al respecto, Becerra destacó que la enviaban frente a estas situaciones "con la psicopedagoga". "La misma preceptora me decía: ‘¿No pensaste en no usar jean?’ Me decían que trajera ropa holgada. Y ahí fue que nació mi obsesión por usar ropa holgada. Hoy en día no me pongo un vestido ni de caño. No me pongo short. No me pongo polleras", relató.

En ese sentido, Becerra explicó que ante el maltrato y los abusos, ella no le decía nada a su madre, ya que en la escuela le hacían creer que ella "era la culpable".

"Una vez que cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre, uno se llamaba Ariel, de ese me acuerdo, me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano. Me tenían las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa. Quisieron abusar de mí. Pasó una preceptora y yo estaba gritando. Y fue la nada misma. Me salvó que tocara el timbre", expresó con angustia la joven.

Frente a esta situación, Becerra detalló que finalmente decidió contarle a su madre lo vivido y que su reacción fue ir a pedirles explicaciones a las autoridades de la escuela, para luego sacarla derl lugar. Aunque subrayó que al día de hoy continúa siendo un tema muy doloroso de abordar y que no quiere saber nada sobre que fue de la vida de sus abusadores.