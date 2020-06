Un escándalo político sacudió al Ministerio de Cultura misionero que preside Joselo Schuap, con la expulsión del Subsecretario del área, Juan Carlos Arrúa, quien fue denunciado por agredir a dos voluntarios que trabajaban en el control del cumplimiento del protocolo sanitario en las caminatas recreativas en la Costanera de Posadas.

El ahora ex funcionario, se puso a correr en el horario de las caminatas y cuando los profesores de educación física del CGE, le pidieron que dejara de hacerlo, Arrúa, “sacó chapa”, agredió a los voluntarios e invitó a pelear a un director del CGE. La vergonzosa actitud llegó a oídos del gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien no demoró en solicitarle la renuncia inmediata.

Arrua quiso "chapear" y le fue mal (Twitter).

Todo ocurrió este lunes por la tarde, cuando Arrúa se puso a correr en la Costanera de Posadas durante el horario de las caminatas recreativas. Dos profesores de Educación Física que trabajan en el Consejo General de Educación y ofician de voluntarios para el control de las caminatas, le pidieron a Arrúa que cumpla con lo estipulado en el marco de la lucha contra el coronavirus y deje de correr.

Ante esto Arrúa arremetió contra los profesores, incluso profiriendo amenazas a los voluntarios. A tal punto fue violenta la actitud del ahora ex subsecretario que el Director de Educación Física del Consejo General de Educación, Horacio Nacke, dos inspectores de tránsito y otros profesores que seguían las instancias del escándalo a través del grupo de WhatsApp.

Denunciado

Según consta en la denuncia que más tarde hicieron los docentes en la Comisaría 1ª de Villa Sarita, la ira del ahora ex funcionario se desató luego que los profesores le pidieran que dejara de correr.

“Este sujeto reaccionó de manera muy violenta, comenzando a levantarnos la voz diciendo: ‘Yo te voy a explicar, ustedes no saben nada. Deben interiorizarse para hacer lo que hacen. Yo formo parte de la mesa que hace el protocolo y ustedes no saben nada. Yo soy el ministro Arrúa. Llamalo a quien quieras, yo no tengo miedo’”, recordaron los docentes durante la exposición en sede policial.

.

A los testigos del momento se sumó además un agente de tránsito municipal que le solicitó a Arrúa que se identifique, aunque este pedido sirvió para desatar la ira del ex funcionario: “¿Vos sabés quién soy? Soy el subsecretario del Ministro. Yo no te voy a dar nada, ustedes no saben quién soy”, les remarcó haciendo alarde de su rol de funcionario político en instancias en que se dirigía a su camioneta.

Pero lo peor todavía estaba por venir. Es que Arrúa puso en marcha su vehículo y encaró para la avenida Costanera, en un lugar donde está prohibido circular. Atónitos por la actitud de Arrúa, los testigos revelaron lo que hizo después el Subsecretario de Cultura en sede policial.

.

“En ese instante observamos que un vehículo marca Ford Eco Sport color naranja, dejando expresa constancia que se encontraba prohibido circular con vehículos en dicha avenida, desciende nuevamente este masculino. Se aproxima nuevamente hacia nosotros y comienza a levantarnos la voz diciéndonos que no sabíamos nada, siendo muy prepotente. Por lo cual le pedimos que se calmara y dejara de faltarnos el respeto. A lo cual reacciona más violentamente incitando a pelear al director Nacke, a lo que le solicitamos que se calmara, que simplemente debía pedir disculpas. Negándose rotundamente, decidimos alejarnos”, relató el profesor en su exposición.