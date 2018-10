En pleno siglo 21 cuesta entender que algunos hechos discriminatorios sigan ocurriendo. Tal es el caso de Tomás Rodríguez y su novio Joaquín, quienes fueron echados de una pizzería por ser homosexuales.

El domingo a la noche, la pareja decidió salir a cenar al local de la Accademia della pizza, ubicado en la esquina de Scalabrini Ortiz y Santa Fe, en pleno barrio porteño de Palermo. Sin embargo, la noche no terminó como esperaban por el repudiable accionar del encargado, el lavacopas y uno de los mozos del local.

"En vez de sentarnos uno frente al otro, nos sentamos al lado. Supongo que en algún momento nos habremos abrazado o dado un beso, como cualquier pareja. De repente, se acercó el encargado y nos dijo: Les voy a pedir que se comporten, acá hay un ambiente familiar", relató Tomás, quien le contestó: "Nosotros también somos familia".

La respuesta del joven de 22 años generó aún más bronca entre el personal de la pizzería, por lo que los chicos se sintieron echados y se fueron. Mientras tanto, una pareja heterosexual que estaba comiendo al lado de ellos intervino y se acercó a hablar con los mozos y el dueño. "Al ver la situación, hablamos con ellos y nos respondieron que ese no era un lugar para ese tipo de personas. Nos dijeron que se habían desubicado por haberse dado un beso y les preguntamos: ¿Si fuese una pareja hétero estaría bien? Obviamente respondieron que sí", relató Diana Morales.

Tomás y Joaquín habían caminado una cuadra y media por Scalabrini Ortiz cuando escucharon gritos hirientes, provenientes del encargado, dos mozos y otro empleado de la cocina. El lavacopas, que era el más joven, los alcanzó y agredió físicamente a Tomás, a quien lo agarró de la mochila y le pegó en la espalda. "También el mozo me pegó en la cara y me caí contra el piso", denunció el joven.

"Nos decían putitos de mierda, vengan a pagar lo que deben, los vamos a hacer meter en cana, no vengan a la pizzería a mostrarse, son unos asquerosos", contaron los jóvenes, quienes los acusaban de haberlos echado del local. En ese contexto los empleados les reclamaban que no habían pagado, pero la pareja ni siquiera pudo probar bocado porque inmediatamente después de pedir se fueron. Tomás le dio al encargado su tarjeta de débito pero el hombre le dijo que sólo aceptaba efectivo, por lo que los trabajadores los escoltaron hasta un cajero a sacar dinero. "Lo de la plata era una excusa porque caminaban atrás y nos decían: Es para cagarlos más a trompadas. Todo el tiempo nos decían no vuelvan más, putos de mierda", concluyó el chico.

Por su parte, Sergio Rivadulla, responsable del local, decidió echar al encargado tras lo ocurrido: "Dijo que en una mesa había una familia que se quejó y también dos señoras mayores de otra mesa le hicieron señas. Nada de eso lo justifica. ¿Decirles que es un salón familiar y por eso está mal que una pareja se dé un beso? No se puede trabajar con alguien que tome esa actitud".