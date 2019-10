Por Fedra Abagianos

Desde hace 29 años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas Mayores. En la Argentina el 70% de los adultos mayores es pobre, no pueden acceder a los medicamentos básicos y viven uno de los peores contextos socio económicos de la historia.

Este día se incorporó en el calendario de la ONU con el objetivo de que en todo el mundo se realicen acciones en favor de las personas de edad, para concientizar que no deben ser discriminadas, que son un aporte a la sociedad y que deben ser consideradas como un recurso para el desarrollo de las sociedades.

"Viaje hacia la igualdad de la edad" es el lema con el que este año se conmemora el día dedicado a los adultos mayores en todo el mundo. La idea de generar una imagen positiva de la vejez para así desterrar y romper con los mitos y prejuicios que abundan sobre esta etapa en el desarrollo de la vida.

"Todos padecemos situaciones de discriminación después de los 60 años sólo por cuestiones de edad. No podemos acceder a un crédito para la vivienda, las prepagas se triplican o cuatriplican en su valor, se considera que las personas mayores no pueden acceder a las tecnologías porquer se la considera obsoletas, y no se tiene en cuenta que se debe generar instancias de aprendizaje ante las nuevas tecnologías, de la misma manera que sí aprenden otros grupos etáreos sobre otras cuestiones", explicó a Crónica Mónica Roque, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria.

Para Roque, el lema de este año profundiza en combatir la discriminación por edad. "El artículo 5 de la Convención lo plantea claramente, prohíbe la discriminación por edad. Si las personas tienen un imaginario negativo sobre la vejez van a creer que las personas mayores no pueden decidir por sí solas, que son personas que deben estar tuteladas por los familiares o por los hijos y esto no es así, porque no se pierde jamás el derecho a la capacidad jurídica y a la autonomía", aseguró.

"La autonomía que es el derecho a decidir hasta el último día de nuestras vidas, porque todas las personas mayores tienen la misma capacidad jurídica que el resto de los grupos. Esto es importante para entender que no porque vayamos envejeciendo o cumplamos determinada edad se nos quitan todas las garantías que tenemos como ciudadanos y ciudadanas", advirtió Roque.

Sobre la situación en la que se encuentran hoy los adultos mayores en la Argentina, Roque aseguró: "Están viviendo tal vez una de las peores situaciones en la historia. Hoy tenemos un 70% de personas mayores pobres porque necesitan una canasta básica de 30.000 pesos y su jubilaciones no llegan a los 13.000 pesos".

Por otro lado, la gerontóloga aseguró que a esta realidad se le suma la alta inflación que repercute sobretodo en el acceso a los medicamentos. "No pueden acceder ni siquiera a los medicamentos básicos para tener una buena calidad de vida", expresó.

Según Roque, en casi cuatro años la jubilación aumentó un 239% mientras que la canasta inflacionaria de alimentos aumentó un 387%. "La jubilación siempre pierde ante la inflación y hoy las personas mayores viven en un contexto de máxima pobreza", dijo.

Para cambiar esta realidad que golpea sin cesar sobre los adultos mayores, Roque aseguró que es necesario aumentar las jubilaciones, que se deben volver a entregar a los 2 millones de personas las medicaciones básicas para patologías crónicas de forma absolutamente gratuitas, que las jubilaciones deben aumentar y que se debe incrementar el poder adquisitivo.

Por otro lado, concluyó: "Hay que concientizar a la sociedad que las personas mayores son un recurso indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad justa, equitativa y madura".

En este contexto es difícil pensar en un día en el que los adultos mayores puedan celebrar pero sí en una excusa para que el resto de la sociedad pueda pensar en ellos, tomar conciencia y pelear por su derecho de tener una mejor calidad de vida y que puedan concluir su última etapa con dignidad.