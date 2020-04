Millones de personas de todo el mundo celebran este 22 de abril el Tierra'>Día Internacional de la Tierra, instituido en 1970 para crear conciencia sobre el cuidado del planeta. Sin embargo, para Máximo Mazzocco (29), fundador de Eco House y co-fundador de Alianza por el Clima, “el Día de la Tierra es todos los días”.

“Hace 12 años que me dedico al medio ambiente”, precisó Máximo en diálogo con cronica.com.ar. “Fue un click que hice en mi vida por prestar atención a diversos informes. El primero que leí fue sobre cambio climático, contaba hacia donde íbamos y me pareció todo muy lógico y muy simple. Hice las cuentas y dije ‘pará, tengo que contarle esto a todo el mundo urgente”, relató.

Fue así cómo surgió en él la necesidad imperiosa de crear un proyecto ecologista, el cual hoy se convirtió en una organización sin fines de lucro con más de 500 voluntarios que aportan su granito de arena para crear un mundo mejor.

.

Máximo señaló que este Día de la Tierra es especial porque “nos encuentra en un contexto único, donde la globalización nunca fue tan fuerte y nos agarra en medio de una crisis climática sin precedentes”.

En cuanto a los efectos que tiene el aislamiento social para el medio ambiente, sostuvo que tiene pros y contras. “Si se quieren recuperar las potencias, va a haber un efecto rebote durísimo. Corremos el riesgo de que lo ambiental pase a segundo plano. Si nosotros como humanidad no capitalizamos la experiencia que tenemos con la pandemia y no escuchamos a la naturaleza, tal vez lo que sucedió, todo lo negativo, sea en vano. Sería como no aprender nada”, planteó.

Para ponernos en contexto, el ecologista explicó que estamos ante una emergencia climática ya que “si llegamos a los dos grados de aumento mundial y así para arriba, las consecuencias son devastadoras, catastróficas. Muy pocas personas saben la letra chica, si más gente las leyera, reaccionarían”. Entre algunos de los escenarios posibles que nombró fueron “la pérdida gigante de diversidad gigante, menos producción de alimentos” y “el altísimo riesgo de desaparecer que tendrían el el 99% de los corales marinos, que albergan a más del 30% de la vida marina”.

Eco House, la organización sin fines de lucro con más de 500 voluntarios.

“Hay que empezar a aplicar políticas a corto, mediano y largo plazo para construir una democracia sostenible en serio. Estamos en un contexto de crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿seguir igual o cambiar? La historia nos trajo a este momento, estamos sufriendo las consecuencias y hay que evolucionar”, manifestó.

“Si habláramos por fuera de la ciencia, podríamos decir que este es un aviso de la tierra, un preludio de lo que puede llegar a suceder y hay que tener en cuenta que no nos trataron tan mal”, dijo entre risas. Y luego enfatizó: “Es urgente lo que tenemos que hacer, los números son escalofriantes”.

El ambientalista contó que muchas personas se tomaron este último mes de reflexión y varias “se despertaron del taper de un modelo de desarrollo de producción y consumo insostenible, y eso está quedando evidencia”.

Educación ambiental digital

Sumergidos en este arduo contexto de crisis climática y ecológica, y en medio del confinamiento social, Eco House-que ya fue a más de 200 escuelas y educó a más de 50 mil alumnos de forma gratuita en materia ambiental- decidió poner en marcha su Plan Nacional de Educación Ambiental Digital. “Es la herramienta más transformadora que hay”, aseveró.

El plan incluye: una producción de contenidos audiovisuales sobre los diversos temas socioambientales, herramientas para capacitar a docentes, una canalización de los contenidos a través de diversas plataformas digitales, una capacitación para alumnos de escuela inicial, primaria y secundaria, para la problación en general, y para organizaciones sin fines de lucro, entre otras.

Por último, Máximo afirmó que a pesar de que debemos cambiar un montón de cosas, él considera que las pequeñas acciones generan grandes cambios. “Si hay que recomendar alguna manera para evitar contaminar, aconsejo el compostaje. Es una pavada y se puede reducir un 40% la basura haciendo prácticamente nada, solo separado los residuos orgánicos. En nuestra página tenemos videos de cómo funciona, lo pueden ver ahí (https://ecohouse.org.ar)”, concluyó.