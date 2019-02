En 1995 empezaron a existir las primeras plataformas para encontrar pareja y hoy en día se contabilizan más de 7.500 sitios de citas online. Según un informe de The Economist alrededor de 200 millones de personas a nivel global usan estas aplicaciones por mes y se calcula que casi el 50% conoció a su actual pareja de esta forma. A nivel latinoamericano, Argentina es el segundo país de la región que más encuentros concreta y que más éxito tiene en la formación de nuevas parejas: más del 70% de los encuentros vuelve a repetirse y un 40% de ese porcentaje se transforma en un vínculo duradero.

Carolina Bayón tiene 32 años y conoció a su pareja a través de la aplicación Tinder. Todo comenzó de causalidad, cuando la joven necesitaba analizar las distintas apps de citas para realizar un trabajo que le habían asignado en su universidad. Y mientras las visitaba para ver su funcionamiento, empezó a hablar con Lucas. Aunque la charla era fluída, Caro no estaba interesada. Un mes después, el joven le seguía hablando e insistió para que se encuentren.

Caro y Lucas.

Por fin llegó el día en el cual Carolina y Lucas arreglaron para verse. Sin embargo, ella se quedó sin batería en su celular y no lograron encontrarse. Pero el muchacho de 34 años, no se dio por vencido y la fue a buscar a la residencia donde vivía, y finalmente allí se vieron cara a cara. Hoy llevan dos años de novios y comparten su fanatismo por el deporte.

Carolina y Lucas luego de correr una maratón.

San Valentín es uno de los días donde más tráfico tienen estas aplicaciones durante el año. También los días previos se incrementa la conexión del público, un promedio del 20% más que el resto del año. Si bien las mujeres son las que más tienen presencia en estas redes, los hombres ya alcanzan el 40% de la cantidad total de usuarios.

“No me dio miedo porque habíamos hablado un montón, de nuestras familias, muchos temas personales, y sobretodo nuestros primeros encuentros fueron en lugares públicos”, explicó Carolina, sabiendo que existe un miedo general al momento de reunirse con personas desconocidas. La salida más elegida para el primer encuentro es “ir a tomar un café” (40%), seguida por "salir a cenar" (20%).

El "Día de los Enamorados" se estima un mayor tiempo online de los usuarios. Si bien la charla promedio es de una hora, para los primeros días de febrero se cree que los usuarios pasarán un 20% más de tiempo dentro de la app.

Sol Pereyra de 25 años también conoció a su pareja mediante una aplicación y recomienda: “que salgan a la tarde, que avisen a donde van y que traten de buscar a esa persona en todas las redes. Cuanta más información mejor para estar segura/o. Por mi experiencia las redes son lo más, yo soy de un pueblo donde nos conocemos todos, y encontrar a alguien en Capital que no tenga nada que ver con las personas que conozco me pareció un golazo”, aseguró Sol.

Sol y Marcos en sus vacaciones.

Según el creador de la app BlindLove, Federico Volinsky, “el futuro de las dating apps va a seguir creciendo muchísimo sobre todo después de que Facebook haya anunciado el año pasado su plan de incursionar en el dating market”.

Las aplicaciones para encontrar pareja más famosas

TINDER

Probablemente es una de las aplicaciones gratuitas para hallar el amor más utilizadas de la actualidad. Tinder es tan fácil y práctica que no hay mucho que explicar con relación a su funcionamiento. Lo único que se deberá hacer es deslizar a la izquierda el perfil del usuario que no le interese y a la derecha los que lograron causar interés. Luego, si la persona a la que se le dio me gusta también tiene la intención de hablar y devuelve el like, la plataforma automáticamente creará un chat para la conversación entre ambas personas.

A través de la geolocalización, esta aplicación ofrece la opción de buscar a usuarios que estén a unos cuantos kilómetros a la redonda; ya sean 5, 10, 20, 50, 100, etc. Entre algunas de sus novedades se encuentra la búsqueda de intereses musicales entre ambas personas, esto gracias a Spotify. También, permite a hombres y mujeres conversar sin mostrar toda su información o perfil, todo esto ajustable en la plataforma.

BLINDLOVE

Esta app cuenta con un algoritmo que relaciona a las personas con alguien que tenga gustos afines. Al llegar a determinadas conversaciones entre personas con intereses similares, la foto - que empieza siendo borrosa - se va aclarando hasta poder visibilizar con claridad.

“Si bien hay muchas plataformas de citas, ninguna proponía encontrar el amor, sí relaciones ocasionales. Había un nicho de público que quiere apostar a conocer realmente a alguien y, por temas de agenda o económicos, no lo conseguía por las vías tradicionales”, explicó Federico Volinsky, su creador.

La aplicación privilegia la conexión profunda que pueden tener dos personas en base a sus intereses y gustos en común, y trabaja sobre el concepto de “slow date”. En este sentido, se diferencia fuertemente de otras apps del mismo tipo disponibles en el mercado, donde todo sucede de manera vertiginosa y que no incentivan las relaciones de largo plazo, porque su objetivo principal es la atracción física.

“El amor no se basa en la mejor foto de perfil de uno pero sí en una conexión emocional y física. La gente está cansada de las mismas aplicaciones de citas que te venden matches pero en verdad están vendiendo dos personas que se ponen ‘like’ a una foto,” agregó Volinsky.

HAPPN

Si te cruzaste en la esquina con alguna persona y hubieras querido regresar unos segundos para hablarle, con Happn podrás hacerlo desde la comodidad de tu celular. Happn permite conocer el nombre y perfil del usuario que te has encontrado en cualquier sector de la ciudad. Visualiza el número de veces que se han cruzado, la hora y lugar exacto.

La aplicación mostrará el perfil del usuario que devolvió el like a las fotos, si hay un gusto mutuo, Happn establecerá un chat para iniciar la conversación. Se puede conectar con Facebook. También disponible de forma gratuita.

BADOO

Se podría decir que Badoo es la aplicación para encontrar pareja más vieja de todos los tiempos. Los inicios de esta app comenzaron en los computadores mediante su sitio web. Después, al ver la gran cantidad de usuarios que se beneficiaban y encontraban su pareja ideal a través de la plataforma, fue que se implementó su uso en dispositivos móviles. Su uso es simple: aporta la información, gustos, rutinas y todo lo que sea importante en nuestra vida para conseguir usuarios con gustos similares.



Mientras más información en relación con intereses y gustos personales se monten en el perfil, será más sencillo encontrar una pareja o amistad. Igualmente, arroja los perfiles de usuarios que estén en cortas distancias. Más de 300 millones de usuarios han utilizado Badoo sin coste alguno, un número significante que imparte relevancia en su cátedra.