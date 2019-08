El abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, Diego Pirota, aseguró este jueves que espera una pena "severa" para la anestesista Nélida Ines Puente y el endoscopista Diego Bialolenkier en la sentencia que brindará mañana el tribunal por la muerte de la legisladora en una endoscopía, en febrero de 2018.



"La atribución de responsabilidad tiene que ser severa porque el hecho es severo. Vos podes entender que un médico se equivoque con un paciente al que le están salvando la vida porque es una situación crítica, pero no cuando el paciente no tiene nada de eso", dijo Pirota durante este jueves al finalizar la séptima jornada del juicio en la sala de Derechos Humanos del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550.



"Tener justicia sería que los condenen. La cantidad de pena la decidirá el tribunal, pero estamos en un caso de una mala praxis muy grosera", agregó el letrado y evitó dar precisiones sobre la cantidad de pena que pedirá el próximo viernes.



Tras siete jornadas y 58 testigos, el juicio oral y público por la muerte de Pérez Volpin -realizado durante la feria judicial- llegará a su fin mañana con los alegatos de la querella, de la fiscalía y las últimas palabras que se le otorgan a los imputados.



En tanto, las partes confiaron que esperaban que el juez del Tribunal Oral y Correccional número 8, Javier Anzoátegui, brinde su veredicto sobre la causa a última hora del viernes, donde los médicos están acusados de "homicidio culposo".



"Siempre le creíamos a la anestesista porque siempre fue consistente su declaración con la prueba del expediente. Lo que declaró se constata con lo que dijeron los testigos, inclusive lo que dijeron los que trabajan en La Trinidad y vinieron con la intención de perjudicarla", aseguró Pirota, luego de que la anestesista amplió su declaración durante esa jornada.



"El problema de Puente no es que miente, cuenta la verdad. Pero lo que hizo es lo que está mal. Es distinto a lo de Bialolenkier, que lo cuenta es mentira, que sabe lo que hizo mal y le echa la culpa a ella", agregó.



En tanto, el abogado de la familia Pérez Volpin reiteró que luego de la sentencia de mañana apuntarán contra el sanatorio La Trinidad de Palermo por supuesto encubrimiento.



"Cuando haya una sentencia vamos a hacer una denuncia contra la clínica por encubrimiento, y quizás contra alguna de las personas que vinieron a declarar aquí también", concluyó.