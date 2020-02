@FranNutti

Viviana Malarino tenía 4 años cuando sobrevivió a la peor tragedia ferroviaria de la historia argentina. Aquel 1° de febrero de 1970 se había subido a “El Zarateño” junto con sus tíos, José Irineo Cabrera y Eva Marcela Flores, cuando un brutal impacto transformó la calidez del viaje en un paisaje tétrico, sombrío y desgarrador.

En cuestión de segundos, el lugar se llenó de cuerpos irreconocibles, personas ensangrentadas y gritos de dolor. El tren procedente de Tucumán había colisionado a toda velocidad contra el que estaba detenido en el kilómetro 36 de la línea del ferrocarril Mitre, cerca de Benavídez, entre Ingeniero Maschwitz y Pacheco.

La pequeña Viviana, sin entender lo que pasaba, comenzó a llorar hasta que pudo ser rescatada. Tenía traumatismo de cráneo, fractura de fémur y pelvis. “A mí me encontró una persona que, pese a que habían pasado algunas horas, seguía buscando sobrevivientes. Yo estaba atrapada debajo de un asiento de la formación, en una zanja, y fui una de las últimas en salir con vida. Cuando me pude parar y mirar bien lo que había ocurrido, fue como ver una película de terror”, explicó en diálogo con Crónica la mujer, que hoy tiene 54 años.

“Mis papás estaban separados y a raíz del accidente volvieron a reencontrarse. Aquel hecho cambió mi vida por completo”, agregó. El hospital de Tigre fue el primer centro de salud que visitó, donde transcurrió varios días en soledad hasta que un artículo publicado en “Crónica” logró lo que nadie: que su madre, María Elvira Flores de Malarino, se enterara de dónde estaba su hija y fuera, desesperada, a acompañarla. En ese lapso, los medios de comunicación permanecieron junto a ella.

También la fue a ver el presidente de entonces, Juan Carlos Onganía, con sus asesores, quienes prometieron ayudarla. “Vino mucha gente, incluso el presidente, el cual me dijo que me iba a pagar por lo que padecí. Los políticos me prometieron de todo, pero la única que me ayudó fue la gente, que traía donaciones”, indicó Malarino y continuó: “Recuperarme me llevó años. De hecho, tuve otros accidentes y sobreviví también. Con el tiempo, pasó la noticia, no vino más nadie y nunca más hablé del tema”.

Actualmente, Viviana vive en Zárate, la ciudad que la vio nacer. Es ama de casa, tiene tres hijos y tres nietos. “Pude formar una familia normal. Me considero una mujer feliz”, finalizó