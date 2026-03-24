"No supe cómo reaccionar": estremecedor testimonio de la mamá del nene que fue salvado por un policía en las vía s del tren

Tras la angustia vivida, la mamá del nene de 3 años que fue rescatado por un policía segundos antes de que pasara un tren en la provincia de Córdoba, contó cómo fue su reacción cuando ocurrió el suceso y señaló que se lamenta de no haber podido reaccionar a tiempo.

"Yo recién me levantaba. Fui a la casa de mi mamá y puse la pava. Cuando escucho la bocina del tren, salgo. Sale mi hermano y en ese momento el policía lo alcanza a manotear y se tira para un costado", relató Paola en diálogo con la prensa.

El niño, que es hijo único, había quedado parado sobre las vías, sin reaccionar, mientras la formación se acercaba.

Fue en ese momento cuando el cabo Pablo Luna logró intervenir a tiempo y lo retiró justo antes del paso del tren.

"El policía vino para acá y me metí con él para adentro, pero no sabía cómo reaccionar con el policía que me lo había salvado", agregó y continuó:"Cuando me da el nene, él no sabía qué decir, no entiende. Le doy muchas gracias al efectivo".

Por su parte el protagonista, miembro de la fuerza, comentó sobre el procedimiento que estaba realizando cuando ocurrió la situación: "Es una custodia que se le hace al tren, en los costados de las vías, para que no tiren escombros o intenten frenar la formación".



