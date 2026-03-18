Grabó el aterrador momento en el que el fantasma de un nene juega a las escondidas en su casa y casi se infarta

En redes sociales circulan constantemente videos que aseguran mostrar fenómenos paranormales. Muchos de ellos generan dudas o escepticismo, pero otros logran impactar por lo inquietante de sus imágenes. En este caso, un breve clip muestra una escena que deja a cualquiera sin palabras.

En el video se ve a un joven recorriendo los pasillos de su casa en plena oscuridad, aparentemente en busca de algo que le llama la atención. A medida que avanza, la cámara capta lo que parece ser la figura de un niño escondido en una esquina, como si estuviera jugando.

Sin embargo, lo más perturbador no es solo la aparición de esta figura, sino lo que ocurre segundos después. Mientras intenta acercarse para comprobar qué está viendo, el joven comienza a escuchar golpes en la puerta de su casa.

Grabó al fantasma de un niño jugando a las escondidas en su casa: el video

El clip fue compartido en TikTok por un usuario identificado como "diiegospyckerzss", quien en otras oportunidades ya había publicado contenidos similares. Según sus propios relatos, asegura que en su casa ocurren episodios extraños y que la figura de un niño aparece con frecuencia, incluso interactuando con él.

En esta grabación en particular, se puede observar cómo el joven enfoca con su cámara hacia una de las paredes de la cocina. Allí, una pequeña silueta parece asomarse desde una esquina, como si lo estuviera observando.

Al notar su presencia, el joven intenta acercarse para ver con mayor claridad de qué se trata. Sin embargo, al avanzar, la figura desaparece repentinamente detrás de la pared, sin dejar rastro.

En simultáneo, se escucha con claridad que alguien golpea la puerta de la vivienda. Al dirigir la cámara hacia ese sector, se alcanzan a ver unas manos pequeñas apoyadas sobre el vidrio, como si alguien intentara ingresar. Lo más perturbador de todo es que en ese mismo momento también se escucha de fondo una risa infantil, lo cual agrega una cuota de terror a la misteriosa situación.