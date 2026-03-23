Heroico rescate: un policía salvó a un nene de ser embestido por un tren

Un cabo primero de la Policía de Córdoba se convirtió en el protagonista de un rescate heroico este lunes al mediodía, cuando salvó a un nene de tres años de ser atropellado por un tren.

Todo ocurrió cerca de las 11 en el cruce de las calles Sarachaga y Mendoza, en el barrio Villa Los Galpones, en la ciudad de Córdoba. El efectivo, identificado como Pablo Luna, realizaba tareas de vigilancia cuando advirtió que el nene caminaba directamente hacia donde pasaría el ferrocarril.

El policía se encontraba custodiando un punto estratégico de las vías que unen Juárez Celman con la estación Alta Córdoba. En ese momento, un tren de carga se aproximaba a gran velocidad. Pese a que el maquinista accionó la bocina de forma repetida para alertar sobre su paso, el nene no reaccionó y permaneció sobre los rieles, quedando a merced del impacto inminente.

Rescate

La secuencia, que quedó registrada en un video de la formación, muestra la velocidad con la que actuó el uniformado. Luna relató que, al escuchar los bocinazos, observó al menor en peligro y no dudó un segundo. "No grité, directamente salí corriendo y fueron por milésimas que pude sacarlo", explicó el cabo en diálogo con medios locales, aún conmocionado por la situación.

El oficial detalló que el rescate fue una cuestión de instinto y rapidez absoluta. Según sus palabras, el desenlace pudo ser fatal si el nene intentaba correr en la dirección contraria, ya que no habría llegado a alcanzarlo. "No tenía que pensar, tenía que llegar", sentenció Luna, quien logró interceptar al menor y sacarlo de la zona de impacto justo antes de que pasara la locomotora.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el nene se habría escapado de una de las casas precarias que se encuentran a la vera de las vías. El niño salió a través de un hueco en un chapón que separa las viviendas de la zona de tránsito ferroviario. "Al escuchar el tren es como que se paralizó", describió el policía.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, utilizó sus redes sociales para destacar la "enorme calidad humana" del efectivo. El mandatario subrayó que poner en riesgo la propia vida para salvar a otro es un acto de entrega que trasciende el deber.

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