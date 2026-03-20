La Justicia analiza el entorno de la nena que estuvo desaparecida en Córdoba

Tras la aparición con vida en un descampado de la nena de 2 años que era intensamente buscada en Cosquín, Córdoba, la Justicia provincial analiza lo que pudo haber ocurrido con la menor durante las casi 20 horas que estuvo desaparecida. La fiscal Silvana Pen busca determinar dónde estuvo, con quién y en qué circunstancias.

La principal hipótesis apunta a que alguien pudo haberla sacado de su casa y luego devuelto. El entorno de la nena quedó bajo la lupa.

La nena estaba sola al momento de ser encontrada. No presentaba signos de violencia.

Según trascendió, la fiscalía puso el foco en el círculo próximo de la pequeña. Los investigadores intentan establecer si alguien conocido la llamó, la llevó o aprovechó un descuido para alejarla de su hogar.

En este marco, avanzan con toma de testimonios, análisis de teléfonos y entrecruzamiento de datos, además de revisar imágenes de cámaras de seguridad en la zona.

Por el momento, no hay detenidos ni imputados, mientras se intenta reconstruir minuto a minuto lo ocurrido. Según los médicos del Hospital Domingo Funes, no presentaba deshidratación ni signos compatibles con haber pasado tantas horas a la intemperie.

"Apenas presentaba unos raspones en su piel y algunos magullones", indicaron los profesionales. Ese dato refuerza la sospecha de que no habría estado sola durante todo el tiempo que estuvo desaparecida.

El descampado donde apareció ya había sido rastrillado

El lugar donde apareció ya había sido rastrillado previamente, lo que profundiza las dudas sobre qué ocurrió durante esas horas.

La fiscalía también realizó allanamientos en un circo instalado en la zona. Desde la investigación aclararon que "no están descartados, pero no son sospechosos".