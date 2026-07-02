Hallaron el cuerpo decapitado de una mujer: investigan si coincide con un cráneo encontrado semanas atrás

La comunidad cordobesa de La Falda se encuentra consternada por el hallazgo del cuerpo decapitado de una mujer, el cual estaba en estado avanzado de descomposición, y los investigadores intentan determinar si el cadáver coincide con un cráneo encontrado semanas atrás.

Fuentes policiales cordobesas informaron que un llamado anónimo al 911 alertó la presencia de restos humanos, por lo que los efectivos acudieron al descampado ubicado en la calle Santiago del Estero al 600.

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Según informó La Voz del Interior, los oficiales constataron que se trataba de una mujer mayor de edad, aunque el dato más estremecedor fue que no tenía el cráneo, e inmediatamente la investigación dio un giro y lo relacionó con otro episodio ocurrido a principios de junio.

En aquel momento, una fiesta de cumpleaños celebrada en el mismo barrio terminó de la peor manera, ya que la dueña de una casa ubicada en la calle Río Quinto al 500 descubrió que su perro había llevado al interior del lugar un cráneo humano que encontró en la calle.

Dos episodios, un presunto mismo caso





Por otra parte, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la Dra. Silvana Pen. Los profesionales asociaron ambos hechos por la cercanía entre los hallazgos, que es de apenas 150 metros.

"Todo indica que los restos óseos hallados por el animal pertenecen al cuerpo encontrado este miércoles", aseguraron fuentes vinculadas al caso al medio citado.

Finalmente, hasta el momento no fue identificada la víctima del crimen, sin embargo, la fiscalía interviniente advirtió que los estudios forenses y pruebas de ADN que se llevarán a cabo en las próximas horas, serán fundamentales para determinar la información clave del caso.



