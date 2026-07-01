Llaryora, Asinelli y Achával dialogaron sobre educación y desarrollo en un encuentro con referentes de América Latina

En el marco de un encuentro con referentes educativos de toda América Latina, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Christian Asinelli, y el intendente de Pilar, Federico Achával, se reunieron para dialogar sobre los desafíos de la educación y su vínculo con el desarrollo.

El encuentro se llevó adelante en el marco de Experiencia Foco, un espacio impulsado por la Comunidad Araucaria -iniciativa de la Fundación Varkey- que reúne a líderes y autoridades educativas.

Durante la jornada, Achával expresó: "Estos espacios son fundamentales para intercambiar experiencias y articular políticas públicas que mejoren y transformen los procesos de aprendizaje. Estamos convencidos de que la política pública más transformadora es la educación. Por eso trabajamos todos los días para generar más oportunidades y construir un futuro con desarrollo e inclusión para todos".

Asimismo, el jefe comunal sostuvo: "El futuro se piensa desde la educación y el trabajo. Cuando el Estado impulsa políticas públicas que amplían derechos y generan oportunidades, transforma positivamente la vida de las personas".

Experiencia Foco es un espacio de intercambio y reflexión que reúne a ministros, secretarios y referentes de la educación de distintos países de América Latina con el objetivo de compartir experiencias e impulsar políticas públicas que fortalezcan los sistemas educativos de toda la región.