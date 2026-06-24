Hallaron muerta a una joven que estaba desaparecida: hay un detenido

La búsqueda de Guadalupe Ramos tuvo un trágico desenlace en la localidad salteña de Orán, en donde fue encontrado el cuerpo de la joven de 19 años que estaba desaparecida desde el domingo pasado. La causa ya tiene un detenido y se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas del deceso.

Según la familia de la chica fallecida, Guadalupe había desaparecido el domingo pasado cuando salió para acompañar a un nene que cuidaba hasta su casa y nunca regresó.

A partir del domingo, empezó una búsqueda impulsada por su círculo más cercano, que difundió fotos y pedidos de ayuda a través de las redes sociales. Los registros de las cámaras de seguridad fueron otra pieza clave en la búsqueda.

Según las primeras informaciones, indicó el portal Orán al Momento, el cuerpo de Guadalupe fue encontrado en una casa del barrio Aeroparque vinculado a su entorno familiar, aunque las autoridades aún trabajan para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

Investigación del hecho





En paralelo al hallazgo, la policía avanzó con la detención de un joven que habría mantenido una relación sentimental con la víctima. Los investigadores lo consideran el principal sospechoso y un elemento que despertó sospechas fue su actitud durante los días de búsqueda.

La familia de Guadalupe expuso que trató de comunicarse con él para obtener información que ayudara a encontrarla, pero nunca lograron contactarlo. Horas más tarde, el joven fue localizado y detenido por los investigadores.

Una cámara de seguridad captó el último momento con vida de la joven (Captura de video):

Según allegados a Guadalupe, el sospechoso fue encontrado bajo los efectos de estupefacientes. También trascendieron publicaciones realizadas en sus redes sociales que ahora son analizadas por la Justicia para determinar si tienen relación con el caso.

En medio del dolor y la conmoción, la familia de Guadalupe espera respuestas y su hermana, Noelia Ramos, fue una de las principales impulsoras de la búsqueda y durante los últimos días encabezó los pedidos de ayuda para intentar encontrarla.

Despedida de la hermana





Aunque el desenlace no fue el esperado, compartió en su perfil de Facebook un mensaje de agradecimiento para todos los que la acompañaron durante las horas de angustia e incertidumbre.

"Encontré a mi hermana. Gracias por compartir y por sus mensajes. Guadalupe está en casa, la voy a poder ver por última vez. Me voy a poder despedir. Gracias en serio por todo. Te amo, gorda", escribió Noelia.

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