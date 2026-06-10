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Miércoles, 10 de junio de 2026

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Prendió fuego a su pareja y huyó: lo buscan y a ella también porque evadió la consigna policial

Un hombre con antecedentes atacó ferozmente a su pareja. El acusado había sido liberado por un juez semanas atrás.

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Un hombre de 27 años, identificado como Jorge Fernando Carrizo, es intensamente buscado por la Policía tras ser acusado de haber prendido fuego a su pareja en las últimas horas en Orán, provincia de Salta

El ataque derivó de una causa previa por violencia de género. La víctima sufrió graves quemaduras en la cara y el cuello.

El sospechoso permanece prófugo. Tras conocerse el feroz ataque, la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por el juez Guillermo Poliotto, revocó de inmediato la libertad del acusado. Además de ordenar su captura, la Justicia lo declaró en rebeldía.

Carrizo ya registraba un peligroso historial de agresiones contra la misma mujer. El imputado tenía antecedentes por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia judicial. La causa estaba en manos de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán.

En ese expediente, la fiscal Claudia Carreras había solicitado la prisión preventiva para el agresor debido al riesgo existente. Sin embargo, el pasado 16 de abril, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido de la fiscalía y dispuso que el hombre quedara en libertad. Menos de dos meses después de ese fallo, ocurrió el ataque.

La situación de la mujer genera una profunda preocupación en los investigadores. Tras sufrir las graves quemaduras en su cuerpo, la víctima evadió la custodia policial que se le había asignado para su resguardo.

Desaparición de la víctima

Actualmente, la mujer se encuentra desaparecida y su paradero es una incógnita. Sus familiares denunciaron que no tienen novedades sobre ella. Las fuerzas de seguridad montaron un operativo para encontrarla de manera urgente, dado su estado de extrema vulnerabilidad física y psicológica.

Las autoridades locales solicitaron la colaboración de la comunidad para esclarecer el hecho. Desde la fiscalía y las fuerzas policiales pidieron que cualquier persona que pueda aportar datos certeros sobre el paradero de Carrizo, o que sepa algo de la víctima, se comunique con la comisaría más cercana o llame al 911.

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