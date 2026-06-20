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Sábado, 20 de junio de 2026

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Incendio forestal en Cafayate ya consumió 200 hectáreas de campos y declararon la emergencia ambiental

Defensa Civil de Salta informó que las llamas afectan las cercanías del aeródromo y del parque de paneles solares, acrecentadas por un fuerte viento Zonda. En tanto, el Concejo Deliberante local declaró la emergencia ambiental por un plazo de 18 meses.

Gabriel Arias
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Varias dotaciones de bomberos combaten un voraz incendio forestal, que ya consumió 200 hectáreas en la localidad salteña de Cafayate, según confirmaron las autoridades locales de Defensa Civil.

Dichas fuentes indicaron que las llamas afectan las inmediaciones del aeródromo y del parque de paneles solares, impulsadas por un fuerte viento Zonda, característico de la región, mientras que el Concejo Deliberante de Cafayate declaró la emergencia ambiental por un plazo de 18 meses ante esta situación.

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La ordenanza menciona la afectación de importantes superficies de bosque nativo y de especies protegidas, como el algarrobo, declarado de especial interés ecológico. Asimismo, los concejales remarcaron que los incendios se produjeron pese a las prohibiciones vigentes sobre quemas a cielo abierto y pidieron acciones urgentes para frenar la propagación del daño ambiental, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Juan Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil de Salta, señaló: "Estamos hablando de cerca de 200 hectáreas, con un gran perímetro. Afortunadamente, gran parte de la cabeza del incendio se fue a lugares con poca vegetación".

Complicación por el viento Zonda

En declaraciones al diario El Tribuno, el funcionario anticipó que "este es un incendio que va a llevar mucho tiempo". "Calculamos que estaremos un par de semanas trabajando arduamente para contenerlo nuevamente. Todo depende de las condiciones meteorológicas", agregó.

"El viento Zonda generó complicaciones, hoy contamos con condiciones favorables y esperamos aprovechar la ventana climática para dar soluciones en los puntos críticos", afirmó Vilchez.

Alerta nacional en Salta

Por otra parte, y ante la compleja situación, el gobierno provincial emitió un alerta nacional para reforzar el operativo de combate, mientras se espera la llegada de brigadistas y bomberos de otras provincias para colaborar en las tareas de control y contención de las llamas.

Cafayate, ubicada en el corazón de los Valles Calchaquíes, es una zona de atractivos turísticos, pero también es reconocida como una de las regiones vitivinícolas más importantes del país, debido a su producción de vinos de altura.


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