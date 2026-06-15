Gustavo Sáenz se consolida como el gobernador con mejor imagen del país

Gustavo Sáenz se consolida como el gobernador con mejor imagen de la Argentina, de acuerdo con un nuevo relevamiento nacional que evaluó la percepción ciudadana sobre los mandatarios provinciales.

El estudio, realizado por CB Consultora Opinión Pública, ubicó al gobernador de Salta en el primer lugar del ranking de aprobación, en un contexto marcado por las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país.

Según los resultados del relevamiento, Gustavo Sáenz alcanzó un diferencial de imagen favorable del 54,6%, el más alto entre los 24 gobernadores evaluados.

Detrás del mandatario salteño se ubicaron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con un 54,4%, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con un 54%.

Los resultados adquieren relevancia en un escenario nacional donde la gestión pública se encuentra bajo una fuerte observación por parte de la ciudadanía. En ese contexto, el informe destaca que la administración encabezada por Gustavo Sáenz logra mantener niveles de aprobación elevados y sostenidos en el tiempo.

La medición también ratifica una tendencia que se viene observando en distintos estudios de opinión: los gobernadores con fuerte presencia territorial y gestión activa en sus provincias suelen registrar niveles de aprobación superiores a los de gran parte de la dirigencia nacional.

De acuerdo con el informe, Sáenz integra el grupo de mandatarios provinciales con mejor desempeño relativo y mayor respaldo ciudadano del país, consolidando una valoración favorable que se repite en las últimas mediciones.

La encuesta fue realizada sobre una muestra federal distribuida en las 24 jurisdicciones argentinas y es considerada uno de los principales indicadores para analizar el clima político y la imagen de los gobiernos provinciales.