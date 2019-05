Por Jorge Fernández Gentile

Con más de 1.200 exorcismos realizados y luego de que, tiempo atrás, por Crónica HD, se transmitiera el exorcismo de Laura, una joven poseída por el demonio, un caso que llegó a ser uno de los más famosos del mundo, nuestro columnista y amigo, el padre obispo Manuel Acuña, de la Iglesia Carismática Luterana Independiente en Argentina, fue invitado como conferencista en la Primera Mesa Ecuménica que tendrá lugar el próximo sábado en la Pontificia Academia Regina Apostolorum, ubicada en Roma.

Es el único latinoamericano invitado a relatar sus experiencias en nuestro país en el área del exorcismo y la liberación. Este es el XIV curso ofrecido sobre esta sensible materia, y además es considerado el más importante a nivel mundial para exorcistas y auxiliares de exorcismo.

En medio de extensas e interesantes jornadas, el obispo Acuña contó a Crónica su experiencia en este importante evento en la capital italiana. "La convocatoria fue una sorpresa para mí -señaló-. Imagínese: ¡es el Harvard de los exorcistas! El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, a cargo de los Legionarios de Cristo, hace 13 años que da este seminario; este es el XIV Cursso Anual de Exorcismo y Plegaria de Liberación, en el que se integran todas las especialidades, desde la antropología, la psicología, los aspectos jurídicos y los testimonios de exorcistas de todo el mundo".

El sacerdote argentino agregó un aspecto singular del momento que está viviendo: "Soy el primer luterano invitado, lo que me hace sentir gran responsabilidad para estar a la altura de las expectativas de los organizadores, y sobre todo pido a Dios me permita comunicar eficazmente la experiencia en la Argentina. Me confío a la oración de todos", finalizó diciendo nuestro calificado columnista.

Cabe destacar que el obisto Acuña ha creado ya hace 8 años la Primera Escuela de Exorcismo y Liberación, bajo el título de Evagrio Póntico en la República Argentina. Y su programa de estudio ya se está aplicando en las hermanas repúblicas de Venezuela y Colombia.

Asimismo trabaja en un emprendimiento titulado Clínica del Alma, para el tratamiento espiritual, en el que se integra además a médicos, psicólogos, psiquiatras y un equipo especialmente preparado para toda la sanidad espiritual.

Tarea específica

El obispo Acuña hace 17 años que está dedicado a la práctica del ritual de exorcismo, autorizado por su tradición religiosa. En ese contexto hay que resaltar que en el encuentro del sábado, por primera vez, se va a escuchar a un luterano expresarse sobre la experiencia del desarrollo y la motivación de posesiones y liberaciones.

Las causas, el desarrollo y los motivos de las posesiones que han hecho de este religioso un hombre reconocido en América latina y en Europa, con encuentros particularmente importantes con el padre Gabriel Amorth, reconocido como el exorcista más famoso del mundo y que falleció hace dos años, así como el padre José Antonio Fortea, el demonólogo más importante de habla hispana.

Algo que revaloriza la labor del obispo Acuña, quien ha sumado conocimientos de los hombres más importantes y referentes de la actividad del exorcismo y la liberación. Se dan cita en este curso que se desarrolla por estos días, además de importantes sacerdotes de diferentes congregaciones, numerosos médicos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos y por supuesto periodistas del todo el mundo.

En ese contexto, el próximo sábado el padre argentino se referirá directamente a su experiencia en el área. Será a partir de entonces el primer latinoamericano que llega en categoría de profesor a este encuentro.