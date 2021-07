Camila Bordonaba, Luisiana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo se ganaron el pasaje de ida hacia la fama con sus protagónicos en Rebelde Way, la serie juvenil de principios del siglo que cautivó a millones. Sin embargo, luego de unos cuantos papeles más en la televisión nacional, la actriz que dio vida a "Marizza Pía Spirito" cambió de rumbo lejos de las reconocidas productoras de contenidos.

Camila Bordanaba, Felipe Colombo, Luisiana Lopilato y Benjamín Rojas, protagonistas de " Rebelde Way" (Fuente: Intagram @camibordfans)

A sus 36 años, la ex Erreway ha forjado una trayectoria envidiable para muchos artistas. Su padre, almacenero, y su madre, podóloga, estaban lejísimos de vincularse con el mundo del espectáculo. No así su hija.

Camila debutó en el reconocido show musical Canta niño a la edad de los 3 años. En 1995, inició su carrera como actriz, con tan solo 8 años, en el célebre programa infantil de la empresaria y productora Cris Morena, Chiquititas. No obstante, su posicionamiento mediático se daría con el estreno de Rebelde Way, la popular telenovela de drama musical adolescente que generó varias controverisias por sus diálogos y escenas "picantes" para el público y el horario al que se emitía.

Además de haber trabajado en la pantalla chica, la nacida en la localidad bonaerense de El Palomar pisó los teatros y cantó en la banda Erreway, formada por los protagonistas de la serie, en los escenarios más importantes del país y de Israel, donde también hubo una excelente recepción de la ficción.

Floricienta, El Patrón de la Vereda, o Atracción x4 fueron algunas de las últimas producciones en las que la actriz se involucró laboralmente, hasta el 2009. Posteriormente, la diva decidió que cambiaría radicalmente de vida, lejos de los flashes y las giras.

La actriz saltó al estrellato con " Rebelde Way" a los 17 años.

Agobiada por la vorágine y las exigencias del espectáculo, la exChiquititas decidió emprender un centro cultural ubicado en San Telmo con la ayuda de unos conocidos y Felipe Colombo, con quien al día de hoy mantiene una estrecha amistad. Sin embargo, su espíritu intquieto la llevó a aventurarse a nuevos lugares, y dejó atrás el espacio cultural para viajar por la Argentina en un motorhome llamado "Teodoro".

Actualemente, Camila posee un club de fans que recorre su vida y obra pese a su alejamiento de la exposición mediática. Según se puede apreciar en las fotos de la cuenta de Instagram "@camibordfan", con más de 70 mil seguidores, la actriz no renunció al arte en su totalidad.

Según indicó este perfil, la famosa dejó sus dotes de actuación y aprovechó todo lo aprendido en estos años entre profesionales del espectáculo para emprender en la dirección de videoclips y otras producciones audiovisuales. Su más reciente trabajo fue el video musical de Ser siendo, del dúo femenino Las Martas. Desde Bariloche, ciudad donde se radicó desde hace un tiempo, Camila realizó en tareas de maquillaje y dirección con su colega Nanu Rodríguez, con quien trabaja en la cooperativa Hacedora de Arte.

En junio pasado, Cris Morena organizó un reencuentro virtual con Benjamín Rojas y Felipe Colombo por los 19 años del estreno del primer episodio de Rebelde Way en Azul TV (ex Canal 9). Para sorpresa de muchos fanáticos de la tira juvenil, el intérprete de "Manuel Aguirre" leyó una carta escrita por Bordanaba, quien no quería quedar ausente en la celebración y buscó la manera de seguir en contacto con sus admiradores.

“Más allá de hoy ver las cosas con otros ojos, la confianza en el camino al corazón de los sueños siempre está presente en mí, porque sé que lo que se hace de corazón deja huellas", indicó Camila sobre su paso por la telenovela. No obstante, el tono de su voz en la carta cambió rotundamente al señalar qué motivo la llevó a renunciar a los medios: "Elijo alejarme de la exposición que generan porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos, por lo que no siento ahí un corazón”, explicó, convencida de su decisión.

Felipe Colombo y Camila hicieron de pareja en "Son de Fierro", una de las telenovelas más vistas del 2007.

Asimismo, la actriz retirada del espectáculo agradeció a la Cris Morena por haberla convocado para formar parte de un elenco tan importante y que marcó a toda una generación de adolescentes. Finalmente, expresó que seguirá promoviendo los mismos valores que intentaba transmitir cuando sus mensajes tenían mayor alcance gracias a su popularidad.