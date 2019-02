¿Cuántas veces nos encontramos con un amigo o salimos a comer con nuestra pareja y en medio de la conversación la otra persona se pone a revisar su celular? Según un informe de la Universidad Siglo 21, más del 57 por ciento de los argentinos afirma que en encuentros cara a cara, con familiares o amigos, la otra persona se pone a "chequear" el teléfono móvil. Esta acción se llama "phubbing" y se vincula a un comportamiento de adicción a la tecnología y puede representa una forma leve de maltrato social.

Y es que en los tiempos que corren el celular se volvió protagonista en todas las reuniones sociales. En ciertos casos, su uso indebido, puede llevar a conflictos familiares como también peleas en las parejas al sentir que el otro no presta atención y, de alguna manera, desprecia lo que se tiene para contar. "Hoy en día el celular está tomado como extensión de la persona. Estamos viviendo en una sociedad de mucho vacío interior, donde se espera que alguien se acuerde de vos. Este vacío se proyecta sobre el celular, como un objeto mágico, que retroalimenta lo que no se puede conseguir por uno mismo", comenta la psicóloga Elvecia Trigo. Y agrega: "También resulta una adicción en cuanto a la dependencia. Es como si no se pudiera vivir sin chequear que es lo que está pasando. Es una herramienta maravillosa, pero si se sabe usar. No se le ha podido dar al celular el lugar que tiene que tener, un lugar de auxiliar".

"Hoy en día el celular está tomado como extensión de la persona. Estamos viviendo en una sociedad de mucho vacío interior"

A medida que fue avanzando la tecnología, se fue perdiendo el hábito del encuentro cara a cara, del diálogo y la conexión que se puede lograr con la otra persona. "Esa situación me enoja bastante. Siento que la persona está conmigo por compromiso, como si le diera igual lo que tengo para decir. Representa indiferencia, por eso prefiero no hablar. Creo que hay momentos para todo. Sino vivimos en un individualismo de masas", comenta Camila López Foresi de 22 años.

"Si bien el celular puede ser un instrumento que conecte a las personas existe un riesgo que, por no poder dejar de prestarle atención en medio de interacciones sociales, uno 'destrate' a la persona que tenga al frente", describe parte de la investigación de la Universidad Siglo 21. Para la psióloga Trigo en algunos casos "ya no existe la importancia de encontrarse con el otro de carne y hueso. Esto se ha perdido, para estar con un otro hay que sentir su calor, su frialdad y la distancia. La capacidad del encuentro, frente a frente, no te la da el celular. En la pantalla no hay cuerpo, es virtual. Se está diluyendo la constitución del ser".

"Se ven a muchas parejas juntas en los bares conectados con el celular permanentemente"

El llamado "Phubbing", también representa en muchas ocasiones el motivo de peleas y hasta rupturas de parejas. "Se ven a muchas parejas juntas en los bares conectados con el celular permanentemente. Esto también representa cierta violencia. Si el otro pone pasión en contarte algo y desoís, hay un mensaje oculto de que no te interesa nada de lo que está diciendo. Es una manera de descalificar", dice Beatriz Goldberg, psicóloga especialista en crisis de parejas.

El youtuber Chapu Martínez, quien se hizo famoso por su video "traeme la Copa Messi" previo al Mundial de Rusia 2018, publicó una escena con un grupo de amigos bajo el título: “Esos amigos adictos al celular” que describe este tipo de situaciones.

El 40% de los peatones mira el celular al cruzar la calle

El equipo de seguridad vial de CESVI Argentina, el Centro de Experimentación dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz, realizó un relevamiento sobre la conducta de los transeúntes.

Se concluyó que mirar el celular, contestar mensajes y escuchar música son las conductas mas frecuentes de las personas. A partir de estudios en base a estos nuevos comportamientos entre las personas, se extrajo como conclusión que el 50% de los peatones observados muestran alguna distracción al circular por la vía pública. De esa totalidad, el 40% se encuentra conectado a su celular al cruzar la calle.

A esta distracción se la llama "ceguera atencional" y los estudios también demuestran que mirar 10 segundos el teléfono equivale a caminar 14 metros sin mirar el entorno.

Se observó si el peatón respetó las señales de tránsito como semáforos, sendas peatonales y mirar hacia ambos lados al cruzar, y no cumplieron con ninguna de las tres premisas.

Si el análisis es por rango etario, se observa que el comportamiento de las distracciones varía. Los menores de 24 años son los que más se distraen por escuchar música y enviar o recibir mensajes. Mientras que los mayores de 45 lo hacen más por hablar por teléfono.