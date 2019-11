Las primeras pericias realizadas sobre el micro de la empresa Silvicar SRL que volcó en la ruta 2, a la altura del partido bonaerense de Lezama y provocó la muerte de dos nenas de 11 años, indicaron que en el momento del accidente el vehículo "no superaba los 100 kilómetros por hora de velocidad", según confirmaron este jueves fuentes policiales.



"En el tacómetro figura que en el momento del accidente el micro no superaba los 100 kilómetros por hora", aseguraron las fuentes y adelantaron que el resto de las pericias demorarán varios días.



LEÉ TAMBIÉN: Aprehendieron al chofer del micro tras la tragedia en ruta 2



También confirmaron que Alberto Maldonado, el conductor del micro de 48 años, que continúa detenido e incomunicado, podrá declarar el próximo viernes y que el test de alcoholemia le dio negativo aunque los resultados del análisis de sangre demorarán cerca de una semana. Al romper el silencio, el chofer dijo: "Mordí la banquina y se me fue".

Una vista aérea de la zona del trágico accidente.

Cerca de las 16, el micro fue retirado de la ruta 2 y trasladado al Departamento Vial de la localidad de Lezama, donde continuarán con las pericias.

LEÉ TAMBIÉN: Dolor y conmoción de familiares de escuela de Benavídez en primera persona



En la Fiscalía 10 de Chascomús, donde Jonatan Robert está a cargo de la causa, confirmaron que continúan tomando declaraciones a las víctimas del accidente.



Seguros y permisos

Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) manifestó a traves de un comunicado que el colectivo de la citada firma tenía el seguro y la revisión técnica correspondiente. En esta línea, agregó que la unidad "tiene en vigencia el seguro (Protección Mutual del Transporte Público de Pasajeros) y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) correspondientes a la unidad con dominio FUX 403".



En tanto, "presentaba el DUT (certificado de condiciones de seguridad de vehículos y conductores) confeccionado para realizar el servicio" mientras que "el vehículo fue controlado en inspección integral donde se aprobó la revisión de la documentación y el estado de la unidad en 7 ocasiones en lo que va del año, siendo la última en Bella Vista, el pasado 22 de octubre".



En su texto, el CNRT informó que ambos conductores contaban "con la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) habilitada hasta el 14 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2019" Por último, "la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), N°:382200, se encuentra en vigencia hasta el 27 de enero de 2020", concluyó el documento citado.