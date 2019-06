Omar es el encargado de la estación de GNC ubicada en Juan Domingo Perón al 5400, a metros de Puente La Noria. Los fines de semana, ve cómo el playón se vuelve un ring de lucha, donde no hay distinción de género: todos se pelean con todos. A veces son pibes contra pibes, otras veces peleas mixtas. En la que le mandaron al celular, se ve una contienda exlusiva de mujeres. ¿El factor común? la violencia desmedida.

"Todos los fines de semana veo peleas: mixtas, hombres, mujeres...no hay distincion de género la que me mandaron se ve que la filmaron porque fue de mujeres. Pero es algo normal de todos los fines de semana", relata Omar.

El horario es el habitual: a la salida de un boliche que hay a unas cuadras. "Acá no hay luz y todo eso genera las emboscadas que se dan. La policia no da a basto, yo busco solucionar esto, no buscar culpables", agrega el hombre.

Entre los episodios más emblemáticos, Omar recuerda cuando "amenazaron a una playera con un vidrio". "A mi me amenazaron con una barra pero no me sorprende. Un día tiraron un ladrillazo en el surtidor, que se tiren cosas no me asombra", dice algo resignado el encargado.

Omar busca que esto tome notoriedad, "la idea es que la próxima si pasa algo grave no digan que yo no avisé". Sin ir más lejos, del video de la pelea con las chicas, se ve cómo pudieron haber desestabilizado el surtidor, lo que genera un gran peligro para todos. O también, la chica que cae al piso, pudo haberse desnucado contra el escalón.

"El techo parece un queso gruyere, a veces tiran tiros al aire", relató Omar quien también muestra como evidencia de la violencia, los disparos que quedaron en los barriles de la GNC. "Hay tambores agujereados por un ajuste de cuentas, eso pasó hace unos años. Uno de los que estaba en los surtidores le tiró a los que trabajaban en ese momento en la estación", contó.