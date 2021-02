Tras la polémica desatada en Bahía Blanca, cuando se supo de algunas denuncias al DT de Olimpo por pedir "favores sexuales" a sus jugadores a cambio de titularidad en su equipo, el entrenador Alejandro Abaurre renunció a su cargo.

Abaurre realizó su contudente descargo a través de las redes sociales del club. En la filmación difundida por el propio club, "Cachorro" le agradeció a los hinchas "aurinegros" por el apoyo recibido en su corto lapso de 12 partidos jugados (7 ganados, 3 empatados y 2 perdidos).

.

"Quería dejarles un mensaje a todos los hinchas de Olimpo. Agradecerles por el tiempo que me tocó pasar acá, lo pasé de la mejor manera, me voy de la mejor manera del club. Me han tratado de la mejor forma posible", comenzó.

Asimismo, garantizo: "Por problemas personales tengo que dejarlo, pero siempre uno va a tener la esperanza de poder volver algún día porque es un desafío que a uno le gusta y ojalá lo pueda volver a cumplir. Les mando un abrazo a todos", explicó Abaurre.