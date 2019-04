Sebastián Carrizo salió de trabajar el sábado a la madrugada como un día más, esperando ansioso su merecido descanso. Como todos los días, su novia Florencia lo estaba esperando. Subieron a la moto y emprendieron el regreso a casa. La tragedia sucedió cuando llegaron al cruce de las calles Juan Domingo Perón y José Altube, en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde un malviviente que manejaba a toda velocidad y de contramano los atropelló.

Nicolás Córdoba, el conductor del coche, solo estuvo media hora detenido por el hecho y terminó burlándose en las redes sociales. "No pasa nada, son dos negritos cabezas", comenta en un audio. Ahora sus compañeros de trabajo y amigos, devastados, piden justicia y exigen que se detenga al culpable.



"Queremos justicia, porque se nos rieron en la cara. No le hicieron controles de alcoholemia. Es un asesino al volante. Se cruzó de contramano y embistió a nuestro compañero. Lo elevó tres, cuatro metros de altura y cayó de cabeza", indicó a Crónica HD Julio, uno de sus compañeros.



Todos resaltan que Sebastian era una excelente persona, carismatica y trabajadora. "El tendría que haber estado en la ART, porque tenía dolores en la cintura pero estaba siendo inyectado por los dolores, no queria perder los dias de trabajo porque se está haciendo la casa", aseguró el amigo.



Y agregó: "Después de las 00 horas cortan los servicios de transporte entonces su novia lo iba a buscar todos los días para que no le pase nada al marido. Es algo que no podemos entender estamos shockeados y desconsolados. Ya no sabemos qué hacer. Esta persona tiene que estar detenida y pagar por lo que hizo. Era un pibe de 27 años con muchos proyectos que se encontraba haciendo su casa".

En las redes sociales familiares, amigos y cercanos lamentan la pérdida de "Sebas".