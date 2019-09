Luego de que cronica.com.ar difundiera en forma exclusiva un video en el que se ve a una mujer agrediendo a la encargada de una farmacia situada en el partido bonaerense de Avellaneda, la clienta decidió dar su versión de lo sucedido. "Mi marido necesita medicamentos oncológicos y es la segunda vez que en ese local pierden la receta. Mi esposo se muere y su tratamiento se atrasa por esta gente. Me volví loca, perdí el control", dijo Claudia Gómez, de 51 años, en diálogo con cronica.com.ar.

Los vecinos de la acusada la reconocieron en las imágenes que trascendieron, que la muestra agarrando de los pelos a una trabajadora, y le informaron que el suceso se había hecho público. En consecuencia, la señora decidió salir a hablar para denunciar las faltas que cometió el local con ella antes de la agresión. "Por culpa de la negligencia de esta gente mi marido puede perder la vida. Cuando pedí respuestas, se rieron en mi cara. No lo pude soportar", expresó.

Claudia vive en la localidad mencionada junto a su esposo de 75 años, quien hace dos años superó el cáncer, pero a principios de 2019 los médicos detectaron que el tumor volvió a avanzar. Los doctores le recetaron lenalidomida para frenar con la enfermedad y, de inmediato, la familia comenzó el proceso para conseguir el fármaco. Según aseguró, si su marido no consume los medicamentos en el año corriente, lo más probable es que pierda la vida.

"Me vi en las imágenes y parecía una loca. Es cierto, salí de mis casillas. Pero no soy una mala persona, es que estoy desesperada. Mi marido se está muriendo, necesita medicación y se atrasó con su tratamiento porque la encargada de la farmacia perdió la receta de mi esposo dos meses seguidos", relató.

Continuó: "La primera vez la entendí y no quise dejar mi mensaje en el libro de quejas para no perjudicarla. En esta ocasión, no fui tan paciente. Entré enojada al local, lo admito. Salí de mis casillas cuando la crucé, le comenté preocupada lo sucedido y se rió en mi cara. Le solicité explicaciones y ella me ignoraba, no me prestaba atención, no me daba ningún tipo de respuesta y se reía. No entendí la gracia, no pude controlarme, terminé violentándome".

Agregó: "Yo tengo el número de celular de esta señora, los empleados de la farmacia tienen el mío. Les consulté de forma paciente qué había pasado con los medicamentos y me clavaron visto, no me atendieron, no tenían intención en contestarme. Estaba envuelta en bronca y, cuando vi que se reían en mi casa, me salí de las casillas".

Tras el violento suceso, la señora manifestó que se quedó dentro del local esperando 15 minutos a que llegara la policía pero, como los efectivos no arribaban al negocio, decidió irse junto a su hermana.

En cuanto a la situación de su marido, contó que el hombre está pasando un mal momento y que cada día su salud se deteriora más y más. "Estuvo esperando mucho tiempo, no puede seguir con su tratamiento como debe por la negligencia de esta gente. Está mal y angustiado, se trata de un tema de vida o muerte. Ahora, me vio en la televisión escrachada y se puso peor".

Al concluir, la señora aclaró: "me siento afectada por todo lo que hicieron, no me dieron respuestas y quedé como una mala persona frente a millones de personas. Estoy decepcionada, enojada y angustiada. Soy una buena mujer, trabajadora, buena esposa, madre y vecina. Mi familia no merece nada de lo que está atravesando".