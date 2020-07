Luego de que se anunciara que la tercera etapa del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) que se abonará en agosto será la última, el Gobierno analiza cómo reemplazar el ingreso que fue diseñado como una ayuda económica para los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus (orthocoronavirinae) que contó con casi 9 millones de beneficiarios.

“Uno de los peores errores que podríamos cometer es sacar el pie del acelerador de la ayuda económica demasiado rápido. Hay que ir calibrándolo. El financiamiento tiene un límite obviamente. Durante la pandemia el gasto es de sostén. Para proteger a los comerciantes, trabajadores y empresarios. A la salida deberíamos ir mutando hacia un plan de gasto público más vinculado con obras y financiamiento para que las empresas puedan tener capital de trabajo para volver a producir", expresó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, en declaraciones radiales.

“Tenemos que ver qué pasa con las familias. si las personas no pueden salir a trabajar y no pueden completar su ingreso, el Estado tiene que estar para ayudar; si pueden salir parcialmente, una parte del ingreso la generan y otra no. Habría que calibrar”, agregó.

Renta Básica Universal

En este contexto, aparece uno de los proyectos que impulsa desde antes de la pandemia el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo: la Renta Básica Universal o Renta Básica Ciudadana, que alcanzaría a cerca de 3 millones de familias, un número similar al que proyectaba la Anses para el IFE cuando era conducida por Alejandro Vanoli al inicio de la pandemia.

“Antes de la pandemia la Argentina tenía 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños, 40% de trabajo informal y 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Antes de la pandemia estábamos con esta situación crítica. Es evidente que este contexto se ha complicado, que está aumentando la pobreza, que está creciendo la desocupación y que hoy son 11 las millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Pasamos de 8 a 11 millones en los últimos 60, 90 días”, analizó Arroyo durante una videoconferencia con la Universidad de Lanús.

Sin un monto claro aún, la idea sobre la que trabaja Arroyo es que llegue a las familias más vulnerables dentro del universo de quienes cobran el IFE. Esta renta básica sería complementaria de la AUH y tendría un componente laboral.