Desde Alejandro Lanusse hasta Mauricio Macri, son 20 en total los presidentes que atendió en 48 años de servicio Carlos Gómez, mozo de la Casa Rosada, que estuvo en los estudios de Crónica HD en el programa " Siempre Noticias".

En una entrevista exclusiva, Carlos contó que sin dudas el mandatario más gracioso era Carlos Menem: "Con él tengo las mejores anécdotas. Un día me dijo de ser pareja en un partido de golf contra un embajador y su jefe de seguridad, ganamos en el último hoyo y me invitó a todos los partidos desde entonces". También relató que "cuando vino George H. W. Bush, me animé a preguntarle si quería café en inglés mientras hablaba con Menem. Nadie sabía que yo hablaba el idioma, se quedaron todos sorprendidos".

Por otra parte, sobre al actual Gobierno, dijo: "Macri es serio pero a la vez es un hombre muy agradable y respetuoso". Sobre sus gustos alimenticios aseguró que "le gusta mucho el pescado".

Haciendo memoria de cuando le tocó atender a Néstor Kirchner, dijo: "Néstor era un hombre muy amable, discutiamos de fútbol. Me acuerdo que un día le conté que tenía un amigo que estaba pasando un mal momento económico, mi amigo era el ex jugador campeón del mundo René Houseman. Entonces, ahí le dijo a Alberto Fernández (en ese momento era su jefe de gabinete) dijo 'bueno conseguile el mismo viático que tiene Carlos así lo ayudamos'".