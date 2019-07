El nieto recuperado 130, Javier Matías Darroux Mijalchuk, contó al aire del programa Lo Dice Embón en Cronica HD cómo transita el proceso para reconstruir su historia luego de constatar que sus padres fueron desaparecidos durante la última dictadura militar en 1977.

Javier, de 42 años, fue criado por familia adoptiva civil que siempre le hizo saber que era adoptado. Nació en 1977 y durante muchos años se preguntó si existía la posibilidad de que sus padres sean desaparecidos durante la dictadura, no se animaba a "dar el paso de ir hacia Abuelas para buscar una verdad más firme".

Desapareció cuando tenía cuatro meses en el barrio de Nuñez, en Capital Federal. Elena Mijalchuk había ido hasta allí a buscar a su marido, que había desaparecido unos días antes. La mujer había recibido una carta, pero cuando llegó a Núñez (Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta) con Javier en brazos, nada más se supo de ella. El bebé fue encontrado en la calle por una mujer y luego adoptado.

Luego de enterarse de los trabajos que realizan las Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), se realizó un examen de ADN. "En ese momento entendí que mi postura era de gran egoísmo porque no estaba pensando en que del otro lado podría haber una abuela, un hermano que me estuviera buscando hace tanto tiempo", expresó en diálogo con Horacio Embón.

Sin embargo, los resultados del análisis dieron negativos. "No había prestado atención pero no había dado 0% de coincidencia, sino que era de un 17%", aclaró.

A pesar de esto, Javier insistió con una nueva prueba años después y el origen biológico fue constatado a través de los datos que surgieron del trabajo conjunto realizado por la Conadi y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

"Fue una realidad dura de afrontar. Traía una preparación de años de tener el convencimiento de que había una alta probabilidad de que fueran víctimas del terrorismo de estado. Me vino a confirmar una certeza interior que produce un gran dolor, sobre todo cuando me enteré que mi mamá estaba embarazada, tanto por creer que la hayan matado embarazada o que la hayan tenido secuestrada y torturada hasta que diera luz. Las dos hipótesis son desgarradores y la incertidumbre de no saber a ciencia cierta si tengo un hermano", dijo y añadió: "Siento sentimientos encontrados. Por una parte, pienso que es mejor si la mataron lo más rápido posible porque así sufrió la menor cantidad de tiempo, las torturas y las aberraciones de los genocidas".

Sobre el descubrimiento de su identidad, indicó que lo más significativo fue el abrazo con Roberto, el hermano de su madre, que "nunca bajó los brazos". "Me buscó durante 40 años y me ayuda a reconstruir para saber lo que fue de mi historia. Los pocos fragmentos que pude reconstruir de su vida son a través de mi tío".

"Ha sido tan cruel el sistema de apropiación que tal vez hay muchos nietos que faltan recuperar que ni siquiera lleguen a plantearse esa duda por el despojo de identidad que les realizaron. Necesitamos que la Justicia siga investigando y condenando. Las Abuelas son un ejemplo, referentes de una lucha que no culmina ni de cerca con la finalidad de sus vidas. Atrás de ellas han dejado una escuela de nietos y de hijos", destacó.

Ahora, una de las principales cuentas pendientes para Javier es saber si nació algún hermano o hermana. "Buscamos si alguien pudo verla en algún centro clandestino de detención", remarcó.

"La semilla del odio germina donde hay ignorancia. Hay que trabajar en la educación para lograr una apertura de conciencia para que esa semilla no germine. Odio no porque el odio nunca construye, siempre es destructivo. Se lo cura con amor, no se lo combate con más odio. Sino nunca salimos de un círculo vicioso", concluyó.