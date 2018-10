Yanina, madre de Sheila Alejandra Ayala, la nena que falta de su domicilio desde el último sábado, en la localidad bonaerense de San Miguel, señaló que lo que dice el padre de la menor no es verdad: "Él no hizo la denuncia, de hecho cuando llegó la Policía él estaba borracho".



Por otro lado, Yanina afirmó que la menor que se ve en las imágenes captadas por una cámara de seguridad no es su hija. "La nena que se ve en el video no es Sheila. Mi hija no usa esa ropa. Ella usa calzas, es más alta y no tiene el pelo tan largo". Además, en relación a la mujer adulta que aparece al lado de la menor, Yanina aseveró: "no tengo ninguna amiga con esas características. Tengo una sola amiga que ya fue a declarar. Tampoco es la tía, la tía de Sheila, mi hermana, tiene 15 años".



Tras negar las hipótesis que se barajan en la investigación y acusar al padre de Sheila como responsable de la desaparición de la menor, Crónica le preguntó a Yanina si es cierto que tienen causas judiciales en su contra, ya que ese habría sido el motivo de la pérdida de la tenencia de Sheila, quien vive con su papá. Al respecto, Yanina relató:



"Juro en Crónica que no tengo causas. No tengo problemas con la Justicia ni ajustes de cuentas", aclaró la mamá de la nena desaparecida. Y agregó: "A mi hija se la llevó alguien que la conoce. Yo siento que sigue con vida".



Por otro lado, Yanina indicó que "acá hay una red de trata y nadie dice nada".





Para aportar información, hay que comunicarse al 911 o al número 0221-15-5070315.