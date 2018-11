La jujeña María Tolaba dijo este lunes que necesita "recuperar el cuerpo” de Aníbal, su hermano fallecido en el hundimiento del ARA San Juan, con lo que se sumó al debate abierto por familiares de la tripulación del submarino desde el anuncio de su hallazgo en el mar a 907 metros de profundidad.



Tolaba señaló que sus padres, residentes en Jujuy, analizan con sus abogados constituirse en querellantes en la causa que instruye la jueza federal Marta Yañez por el naufragio del San Juan.



"Necesitaría recuperar el cuerpo de mi hermano", insistió en Comodoro Rivadavia la única de los nueve hijos de la familia Tolaba que reside en esta ciudad chubutense.



"Como yo estoy cerca de (la ciudad santacruceña) de Caleta Olivia, donde está radicada la causa, yo consulto al juzgado, pero ellos están estudiando todo con los abogados en Jujuy", comentó.



La opinión de María Tolaba se agrega al debate abierto entre familiares acerca de la posibilidad y necesidad humanitaria de reclamar el reflotamiento del submarino, asunto que puede dar otro matiz a la causa en manos de la jueza Yañez.



Sonia Kreischer, abogada adjunta a Luis Tagliapietra en la querella de un grupo de catorce familiares, afirmó a que hay una división entre quienes quieren que el submarino y los que no lo quieren.

"Los familiares están divididos acerca del reflotamiento del submarino. Hay familias que quieren y otras no", puntualizó



Agregó que más allá de este dilema, "todos deberíamos luchar por la justicia". Por ahora, los familiares querellantes están divididos en tres grupos, cada uno con sus propios abogados.



Los mismos son Luis Tagliapietra y Sonia Kreisher; Lorena Arias y la dupla compuesta por Fernando Burlando y Valeria Carreras, por otro.



Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Juan Alejandro Tagliapietra, consideró este lunes "imposible física y jurídicamente" rescatar los restos del San Juan, hallado a unos 463 kilómetros de las costas patagónicas.



"Es físicamente imposible sacar el submarino por más que digan lo que digan y es jurídicamente imposible también hacerlo, porque se pueden destruir pruebas", dijo Tagliapetra a la radio AM 530.



A su vez, el fiscal federal subrogante de Caleta Olivia, Lucas Colla, pidió "máxima prudencia y sensibilidad" sobre este asunto.



"No creo que sea momento para hablar del reflotamiento porque no tenemos los estudios de factibilidad necesarios para definirlo", declaró el fiscal.



Subrayó que los familiares de los tripulantes del San Juan "están muy shockeados, igual que hace un año", cuando se perdió el contacto con el submarino y comenzó su búsqueda.

"No es momento para hacer especulaciones", insistió Colla.



En la madrugada del sábado pasado pasado, se anunció que los restos del San Juan, desaparecido con 44 tripulantes a bordo desde el 15 de noviembre de 2017, fueron localizados a 907 metros de metros de profundidad por el buque Seabed Constructor, de la empresa estadounidense Ocean Infinity



El Seabed Constructor, que desde el 6 de septiembre estaba al frente de las operaciones de búsqueda, halló los restos del submarino a 250 millas náuticas (463 kilómetros) al este del golfo de San Jorge en la provincia de Chubut.