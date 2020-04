En un informe de Solo Periodismo, programa emitido por la pantalla de Crónica HD, pudimos conocer el gravísimo estado de los elementos de higiene de distintos hospitales públicos como el Santojianni y el Rivadavia. Esto es producto de una irregular licitación de la empresa Tex Care, que ganó en los concursos por una práctica conocida como "Dumping".

El "Dumping" es un práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando a las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.

El problema de esta acción, por la cual Tex Care terminó ganando varias licitaciones, es que no puede ofrecer, en condiciones regulares, el servicio que se debe brindar. En el caso puntual de los nosocomios, el de lavar los distintos elementos de los hospitales en cuanto a higiene (sábanas, frazadas, fundas y ropa, entre otros).

"Hace 10 días no me cambian las sábanas".

Según muestra el informe del programa conducido por Mauro Federico, la situación en los centros de salud es sumamente delicada. En el Santojianni los pacientes se lavan ellos mismos las sábanas, las fundas y su ropa. En tanto que la situación en el Rivadavia es similar, debido a que uno de los internados indicó: "Hace 10 días no me cambian las sábanas, la situación es insostenible".

"Las sábanas sucias que sacamos de los pacientes con problemas respiratorios y que están aislados quedan todo un día así, con el riesgo que ello indica", dice una trabajadora del Hospital Rivadavia. Claudia, enfermera del nosocomio, habló con Crónica HD: "Nosotros venimos trabajando hace tiempo con pacientes contagiados y nos tenemos que llevar nuestros uniformes para lavar en nuestras casas".

La enfermera indicó que la estructura no está preparado para enfrentar al coronavirus ya que no cumple con las medidas de bioseguridad. "No invierten en el personal de salud y trabajamos los mismos de siempre, estamos todos cansado. Ni siquiera nos proveen de barbijos ni los elementos básicos de seguridad", dijo indignada la trabajadora del Rivadavia.