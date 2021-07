Julieta Fazzari se lució en los noventa en uno de los programas de televisión con mayor rating de la noche: ¡Grande Pa!. La telenovela de Telefé se transmitió durante cuatro temporadas (desde 1991 hasta 1994), convirtiéndose una de las más recordadas al día de la fecha por su éxito.

Póster del programa noventero que más rating cosechó en las noches.

La ficción narraba la vida “Don Arturo” (Arturo Puig), quien tras enviudar, quedaba a cargo al cien por ciento de sus tres hijas, “Jose” (Nancy Anka), “Angie” (Julieta Fazzari) y “Flor” (Gabriela Allegue). Pero no estaba solo: también lo acompañaba “María” (María Leal), una empleada doméstica quien, a su vez, oficiaba de madre postiza y amiga.

Las aventuras y ocurrencias de las tres hermanas, apodadas cariñosamente “Las Chancles” por María, tuvieron tan buena repercusión -lograron hasta 63 puntos de audiencia en el horario central- que incluso traspasaron las fronteras y llegaron a hacerse conocidas en Chile, Colombia, Perú y Ecuador.

Así todo, pese al triunfo de la comedia dramática que tuvo también entre su elenco a figuras como Manuel Callau o Guido Kaczka, una vez finalizada su emisión, las artistas optaron por seguir caminos diferentes.

Julieta Fazzari y Guido Kaczka en el detrás de escena de "¡Grande, pa!".

“Angie”, la hermana del medio de la familia, continuó trabajando en los medios durante un tiempo, en series como Montaña Rusa, otra vuelta, Los hermanos Pérez Conde, Ricos y Famosos, y De corazón.

Gracias a su personalidad tan carismática, logró conquistar a Octavio, uno de los chicos deJugate conmigo. Están en pareja desde hace 18 años, pero casados desde hace 9, y juntos tuvieron dos hijas: Nina y Mila. Su último paso por la televisión ocurrió hace unos años, cuando decidió cambiar de aire y volcarse a la conducción de programas de tevé.

“Yo lo tenía decidido que quería ser actriz porque empecé a estudiar teatro a los 6 años. Fue un remo porque mi familia no quería saber nada. En un momento dije hasta acá, por ahora”, reconoció Fazzari a más de 25 años del debut de ¡Grande, pa!, en diálogo con la revista Paparazzi.

Tal fue el éxito de "¡Grande, pa!", que fue reversionada en distintos países latinoamericanos.

Nancy Anka es la única que continuó trabajando en el rubro de la actuación y que, además, incursionó en el canto. A sus 42 años disfruta de ser mamá de Sofía (23), y de su relación amorosa con Ariel, director y psicólogo. Por otra parte, Gabriela Allegue desapareció por completo de la televisión. La “gurrumina” encontró su nueva vocación en la docencia y se especializó en el profesorado de inglés. También es madre de tres hijos, Valentina, Morella y Joaquín.

"En un momento fui dejando de buscar y la verdad es que tampoco me llamaban todos los días para actuar. Hoy por hoy estoy bien como estoy. Es más, si me decís hoy de hacer tele diría que no, porque no me da mucho tiempo para mi familia", comentó hace unos años la intérprete de “Flor”.

"Las chancles" y María Leal en una salida de amigas.

Aunque las actrices no se hayan vuelto a encontrar frente a las cámaras, continúan definiéndose “hermanas” del corazón, y siguen manteniendo encuentros para ponerse al día y apoyarse en los proyectos de cada una.

"Lo que vivimos fue realmente hermoso. Y yo le deseo a todos los actores que alguna vez puedan pasar por lo que yo viví".

Hoy por hoy, las divas charlan de todo a través de un grupo de WhatsApp llamado "Las chancles", mediante el cual lograron que el vínculo perdure a más de 25 años de su performance en la televisión. Dos años atrás, las estrellas volvieron a brillar por un breve lapso de tiempo en el diván del programa que conduce Vero Lozano (Cortá por Lozano, Telefe), y se mostraron unidas como en los viejos tiempos.

Durante aquella emisión, Julieta reveló que cuando salen a comer con María Leal, Arturo se pone celoso y les escribe automáticamente en las publicaciones que hacen en las redes: “¿Y a mí por qué me dejaron afuera?”.