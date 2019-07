El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que los salarios subieron en mayo pasado 2,8% respecto de abril y 38,4% en los últimos doce meses.

"El índice de salarios total verificó un incremento de 2,8% en mayo de 2019 respecto de abril de 2019, como consecuencia de la suba de los salarios registrados de 3,6% y una caída en los salarios del sector privado no registrado de 0,2%", detalló el trabajo oficial.



En el segmento de los salarios registrados el alza del 3,6% de mayo se explicó por el incremento de 4,2% del sector privado registrado y un aumento de 2,4% del sector público, precisó el Indec.



En el acumulado, el índice de salarios creció 38,4% en los últimos 12 meses, por la suba de 40,1% del total registrado y de 32% del privado no registrado.



A su vez, el 40,1% del segmento registrado es consecuencia del incremento de 39,6% del sector privado registrado y un aumento del 40,9% del sector público.



El Indice de Salarios estima la evolución de la masa de los salarios pagados en la economía, sin desagregar conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismos, premios por productividad.



Estos indicadores, "muestran la evolución de los salarios pagados en los sectores privado registrado y público, desde noviembre de 2015 en adelante, actualiza la difusión de estos componentes del índice de salarios e incorpora el índice total registrado".



Los resultados correspondientes al sector no registrado se publican desde octubre de 2016.