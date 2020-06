En el primer mes completo de aislamiento obligatorio para prevenir el coronavirus, la utilización de la capacidad instalada de la industria se hundió al 42% y tocó su mínimo histórico de acuerdo a lo comunicado por el INDEC. De esta manera, en abril se percibió una notable contracción respecto al mismo mes de 2019, cuando la industria había operado al 61,6% de su potencial, cifra que igualmente era baja en términos históricos.

Desde que se tienen registros, la cifra más baja hasta el momento había sido la de enero de 2002, con un uso del 48,2%. El organismo recordó que, debido a los efectos negativos generados por la pandemia, solo un tercio de los locales del sector pudieron producir con normalidad.

En efecto, la industria automotriz y la del tabaco operaron al 0% de sus capacidades debido a que no estuvieron enmarcadas dentro de los rubros esenciales y no tuvieron actividad durante el período en cuestión. Asimismo, la industria textil utilizó apenas el 4,2% de su capacidad instalada mientras que la metalmecánica, la de productos minerales no metálicos, la de productos metálicos básicos y la de caucho y plástico también exhibieron niveles por debajo de la media.