Yao Cabrera volvió a ser el protagonista de un nuevo escándalo mediático, pero los usuarios de las redes sociales se cuestionan si la situación habría sido pura actuación, ya que no se trataría de la primera y única vez que el influencer busca llamar la atención mediante algún alboroto.

Todo comenzó cuando, en las últimas horas, se difundió un video en el que se ve a la creadora de contenidos conocida como “La Chabona” dirigiéndose visiblemente ofuscada hacia la residencia del influencer uruguayo en Villa Carlos Paz, Córdoba, con intenciones de generar un conflicto.

En las imágenes se vislumbra que la mediática inicia la pelea lanzando unos botellazos y piedrazos directamente hacia las ventanas de “La Mansión WiFi”, como el instagramer llama a la casa que alquila con sus amigos. Segundos más tarde, Cabrera y su grupo salen de la residencia para detener a “La Chabona”, a quien incluso su mánager Chrstian Manzanelli intenta calmar.

.

No obstante, los cibernautas no tardaron en desacreditar la veracidad del presunto pleito de influencers por la edición de las grabaciones y algunas reacciones poco convincentes de los involucrados en el video. Así todo, no caben dudas de que las imágenes lograron su cometido: acaparar la atención durante varias horas y convertirse en tendencia en Twitter.

La reacción de los twitteros ante la sospechosa pelea de Yao Cabrera y "La Chabona".

El conflicto se habría originado días atrás por un supuesto “ajuste de cuentas”, ya que según aseguró “La Chabona” desde su propia boca, se habría cansado del maltrato que sufre tanto ella como sus colegas instagramers por parte del polémico youtuber.

“Para vos, gato. Ponete pillo, tanto que te gusta bardear ahora parate de manos conmigo”, había expresado entonces la influencer en sus historias de Instagram, anticipando la pelea que tendría lugar pocas horas atrás en la casa de Yao Cabrera.

Tiempo después del supuesto “ataque”, el youtuber uruguayo realizó un descargo en su cuenta personal de la red social de la camarita, en la que catalogó de “loca” a su colega. “¿Qué le pasa a la gente?”, concluyó alterado en su comunicado por la agresión recibida.

.

¿Qué opinó “La Chabona” sobre el escándalo de Hernán de “Mala Fama”?

A raíz del polémico video que se viralizó en los últimos días de Hernán Coronel, líder de “Mala Fama”, donde muchos aseguran que el cantante habría manoseado a su nieta, “La Chabona” expresó su opinión y generó sorpresa en su audiencia.

Al tratarse de una de las figuras que se vislumbran en las imágenes del cuestionado video, la instagramer defendió al artista y aseguró que nada de lo que se dice en las redes sociales es lo que ocurrió.

"La Chabona" fue una de las involucradas en el video por el cual Hernán de "Mala Fama" es acusado de haber abusado a su nieta.

“Hola gente… ¿Cómo están? Quiero dar mi testimonio y explicar qué pasó en la casa de Hernán de Mala Fama. El chabón está muy mal. Yo puedo dar mi testimonio porque estuve ahí. Estuve con mi representante, Christian Manzanelli, y en ningún momento el chabón se zarpó o manoseó a su nieta”, afirmó la mediática en un reciente posteo en su cuenta oficial de Instagram.

En tanto, la también tiktoker relató que aquella vez había “una banda de pibitos” porque habían organizado una cena, y reconoció: “el chabón le mostraba cariño como cualquiera. En ningún momento la manoseó, la tocó ni nada de eso”, explicó.

Por último, reconoció que, si hubiera visto alguna situación abusiva en aquel entorno, habría actuado: “No lo permitiría porque yo sé lo que es ser mamá. Tengo a mi hijo Junior, y doy la vida por él”, concluyó.