Con tan solo 17 años se fue a vivir a España para emprender y crear una de las empresas más conocidas internacionalmente, relacionadas al hosting y los dominios en internet. La historia pertenece a Esteban Cervi, el fundador de neolo.com.

El furtivo emprendedor publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el que explica con detalle cómo conseguir trabajo en Europa "sin depender de un trabajo clavado a la tierra en destino", es decir, a través del teletrabajo. Sin dudas el sueño de todo trabajador.

Así, Cervi detalló paso a paso qué hay que tener en cuenta antes de emigrar a Europa y cómo conseguir trabajo. A través de su vasta experiencia personal en el tema, el empresario brindó consejos sobre cómo presentarse mejor en una entrevista de trabajo, cómo armar un currículum, y cómo mantenerse en un buen trabajo y conseguir el éxito.

El creador de Neolo vive en España desde el 2002 y relató que al principio le fue difícil conseguir oficinas en ese país, para comenzar lo que en ese momento era un pequeño emprendimiento, pese a que había emigrado de manera legal a Europa.

"Como tenía 17 años, nadie me quería alquilar oficina. ¿La única solución? Emanciparme y pagar 24 meses por adelantado", afirmó, en contra de las leyes que no ayudan a quienes quieren emprender en cualquier parte del mundo.

Según indicó Esteban, emigrar legalmente a Europa es uno de los puntos principales que todo migrante debe realizar, antes de intentar vivir en cualquier país de la Unión Europea y, específicamente, en España.

En estos días muchos me preguntaron por privado cómo hice para emigrar de Argentina a España.



La clave: El teletrabajo.



— Esteban Cervi (@EstebanCervi) July 7, 2021

"Antes que nada: Al menos a Europa sí o sí hay que ir legal. Hay que hacer las cosas correctamente. Hay gestores que pueden ayudarle a lograrlo, no es el objetivo de este hilo", aclaró.

Desde 2014 todos sus empleados trabajan desde su casa

Entre los puntos más destacados de su hilo de Twitter se encuentra su defensa sobre el trabajo remoto o teletrabajo. Según contó Cervi, lo comenzó a implementar en el 2014, cuando una de sus empleadas quedó embarazada y le propuso continuar con la jornada laboral, pero desde su casa.

"En 2014 teníamos una oficina hermosa en los Silos de Dorrego (adjunto fotos) y una chica del equipo quedó embarazada. Le dije que en vez de invertir 1 hora ida + 1 hora vuelta a @neolo (18 días enteros al año en transporte público), que transcurra su embarazo trabajando remoto, dijo.

Y agregó: "Entonces me di cuenta que teníamos que medir menos los horarios de trabajo y más el desempeño: creamos paneles (dashboards) de atención al cliente con indicadores de velocidad de respuesta, idas y vueltas para resolución, calificaciones, atribuciones de ventas, y más".

La transición del trabajo presencial hacia el remoto es para Cervi "un cambo de cultura espectacular". "Empezamos a poder trabajar todos desde casa, 100% online, ya no hacía falta 'ir' a la oficina. Dimos de baja la oficina. Adiós piscina. Adiós cervecita en el césped post jornada laboral. Pero hola libertad", festejó el emprendedor.

Gracias a este cambio radical en la forma de trabajo, su empresa no sólo consiguió la felicidad de sus empleados, sino que desde 2014 a 2021, se ahorraron "58.000 dólares en alquiler" y con ese dinero invirtieron en "mejor tecnología de servidores para brindar hosting de más calidad para los sitios web y correos" de sus clientes, mientras que sus competidores "seguían gastando en oficinas y controlar sillas vacías u ocupadas".

"Cada vez que veo que un trabajo puede hacerse online y fuerzan a las personas a la presencialidad, me enoja y no lo entiendo. No comparto esa cultura", sentenció Cervi, quien explicó que "lo bueno del 2021 es que la pandemia le mostró a muchos tomadores de decisión que se puede trabajar remoto" y que existen muchas "plataformas para conseguir trabajo remoto y casi todos los sitios web de búsqueda de empleo permiten filtrar anuncios por 100% remotos". La forma de trabajo no presencial que tomó hace siete años le permitió no tener casi ningún tipo de problemas a la hora de adaptarse a la virtualidad, a causa de la pandemia de coronavirus. De hecho, no necesitó ninguna adaptación.

Por lo tanto, su filosofía de trabajo a distancia lo llevó a compartir páginas de búsqueda laboral a sus seguidores, para que puedan ser parte de este "cambio cultural espectacular". Weremoto, Remoteok y Weworkremotely, son algunas de esas plataformas.

Consejos para conseguir trabajo en Europa y de manera virtual

El empresario también enumeró una lista de cuestiones esenciales que todo trabajador debería tener en cuenta a la hora de buscar un empleo remoto, de forma internacional, en estos tiempos "pandémicos".

En ese sentido, Cervi aconsejó que para tener mayor éxito es necesario: aprender inglés, especializarse en lo que a uno le gusta y que también necesite el mercado, formarse (es la mejor inversión), crear alertas en portales de empleo para que notifiquen cuando aparezcan oportunidades. Además, agregó: No filtrar por países, aplicar al trabajo que a uno le sirva y no importa donde sea; preparar las redes sociales profesionales con contenido valioso y de calidad (todos los empleadores hacen chequeos de las redes. Si son personales poner candado).

Asimismo, destacó la importancia de mantener al día el perfil en LinkedIn, así como crear una web profesional con tu nombre y apellido optimizada en SEO, ya que suma puntos a la presentación y al mismo tiempo se aprende a crear una web, que es muy útil.

Cervi remarcó también la necesidad de tomarse el trabajo de analizar perfiles de personas que podrían ser tu competencia, y también de tus empleadores y planificar en qué países te gustaría vivir, así como chequear en YouTube con influencers de viajes los costos de vida para saber a qué tipo de trabajo deberías aplicar.

Por último, el empresario enumeró los siguientes puntos a tener en cuenta por todo trabajador emigrante: "Mantén tus pasaportes siempre al día, estudia las industrias verticales que te interesen. Crea cuentas en PayPal, Payoneer o Wise para comenzar a tener historial financiero. Conversa con personas que hayan logrado teletrabajar y emigrar, pídeles consejos. No compres pisos/departamento, invierte en activos digitales y no físicos, son difíciles de vender (convertir en liquidez). Cuidado con comprometerte con deudas que te anclen a un lugar físico".

En tanto a los posibles fracasos aconsejó: "Ten mucha paciencia, porque conseguir un buen trabajo remoto puede llevar muchos meses. Si te animas a emprender, pero tienes miedo, emprende con miedo. Si trabajas freelance y sin ingresos fijos, ahorra para poder vivir varios meses con tranquilidad. Domina tus finanzas personales, investiga el movimiento fire. Únete a grupos de expatriados de tu mismo país, pocas comunidades se ayudan tanto como personas que han estado antes en tu lugar.

"Emigrar es un proceso de mucho dolor porque hay que hacer duelos en serie y en paralelo, pero el mundo es nuestro hogar y si crees que puedes estar mejor en otro lugar, posiblemente puedas. No idealices. Todos los lugares y trabajos tienen sus pro y contra", concluyó.