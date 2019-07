Una mala maniobra en la ruta provincial 63, a la altura de Dolores, provocó la muerte del mánager y el trompetista del grupo de cumbia de " El Pepo" y heridas al cantante y a una corista. Detrás de este accidente, dos familias terminaron debastadas y esperan que los hechos se esclarezcan. Según comentaron a Crónica HD, Nicolás Carabajal no debía haber estado en esa camioneta ya que el "siempre viajaba con la banda de músicos".



El joven era de la la ciudad de San Fernando e integraba la banda desde hacía cuatro años. Este domingo parientes y vecinos lo despidieron en el cementerio de esa ciudad con un emotivo desfile con bombos y trompetas. El músico tenía una hija de un año y esperaba a un varón que lleva ocho meses de gestación.

Juan Carlos, el papá de la víctima comentó a Crónica HD comentó: "Mi hijo nunca viajó en la camioneta y ese dia le dijeron 'Nicolas vas a tener que ir en la camioneta de Pepo, porque él está descompuesto. Así manejan un rato cada uno. El siempre iba con el grupo, no con la camioneta. Mi hijo no tomaba una gota de alcohol. Me lo entregaron en un ataud, por la irresponsabilidad de este muchaho. Es un imprudente porque si estaba drogado o tomado no podía manejar".



Juan, su hermano, busca que los hechos se esclarezcan y que se encuentre al responsable. "El músico tiene que viajar en una combi, descansado. Quiero que se aclare rápido esto, tiene que haber un culpable, él no tenía que terminar en esa camioneta sino en la de los músicos", declaró al programa Noticias Domingo por Crónica HD

Según comentaron sus amigos y familiares, amaba mucho su trabajo, "amaba tocar la trompeta", indicó su hermano.