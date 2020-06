La Municipalidad de Río Gallegos permitirá pasear en auto y será obligatorio el uso del barbijo o tapabocas en los lugares públicos, según resolvieron los concejales de esa ciudad santacruceña.

La segunda sesión ordinaria presencial del Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó por unanimidad que el uso de barbijos o tapabocas sea obligatorio para todos y que se permita la utilización de los vehículos para salir a pasear.

El edil de la Coalición Cívica Pedro Muñoz dijo que el objetivo de "poder pasear dentro de los autos es para prevenir posibles problemas de salud física y mental" de los vecinos debido al "tiempo que llevan dentro de sus casas, agravada la situación por la falta de sol de esta época del año".

Por su parte, el bloque mayoritario del justicialismo, a través del concejal Leonardo Fuhr, del Frente de Todos, solicitó que "se incluya a los DNI pares e impares para las salidas recreativas de los domingos", lo que también se aprobó por unanimidad.

El uso de barbijos o tapabocas, menos los N95 que serán "exclusivamente para el personal de salud", fue presentado por ambos bloques luego del acuerdo en el Comité de Emergencia capitalino, "para lugares o establecimientos públicos y privados con atención al público, lugar de trabajo con dos o más personas, transporte público y privado".

La concejal Daniela D´Amico (UCR/Cambiemos) celebró el consenso sobre lo que entienden es "mejor para nuestros vecinos" ante la pandemia de coronavirus.

Personal realizaba controles sanitarios en Río Gallegos.

También aprobaron un proyecto para que el Ministerio de Desarrollo Social provincial "informe a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la nómina de altas y bajas de empleados estatales".

"Muchas de las personas que han quedado sin trabajo en la Municipalidad no han podido cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque no está actualizada nuestra situación", según confiaron ex trabajadores públicos.

En este sentido, la edil de Cambiemos responsabilizó a la gobernadora Alicia Kirchner de esa situación al señalar que "no informó" esos casos, con lo cual -indicó la concejal- "toda la gente que ha sido despedida, de todos los ámbitos provinciales y municipales no puede cobrar la asignación universal por hijo, la asignación por discapacidad, el IFE o la tarjeta Alimentar".