Dos alumnos de la Escuela Técnica Nº 35 Gral. San Martín de Crespo, Entre Ríos, encontraron una importante suma de dinero a metros del colegio y lo devolvieron a su dueña.

Mateo Acevedo y Dylan Gross, de 13 y 14 años, el destacable gesto de devolver el monedero que hallaron en la vía pública a metros de un quiosko que queda metros de la institución educativa.

"Estábamos saliendo del internado de la Escuela Técnica, cuando en el recorrido pasamos por delante de un kiosco y en la vereda encontramos una bolsita con un monedero en su interior. Lo abrí y tenía mucho dinero adentro. No había otras cosas como para tener una identidad, entonces lo primero que me dije es 'se lo tengo que entregar a la policía'. Pregunté en el kiosco, no sabían nada y me sugirieron que sea yo quien lo lleve", relató Dylan.

Así, Mateo y Dylan se hicieron presentes en la Comisaría de Crespo para entregar el dinero encontrado. "Espero que aparezca el dueño para que pueda tener de vuelta su dinero", dijo uno de los chicos. "Volveríamos a hacer lo mismo", afirmaron los adolescentes.