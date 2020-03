Hoy se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad que suele significar para las mujeres fuertes dolores e incluso, dificultades a la hora de quedar embarazadas. Sin embargo, hay historias de vida que indican que a pesar del diagnostico, son muchas las que lograron su objetivo de ser madres.

Uno de esos casos es el de Paz, quien convivió por años con esta enfermedad y después de más de 10 operaciones en distintos momentos, hoy es una feliz madre de dos hijos (Bruno de 10 y Ciro de 5).

"Siempre tuve endometriosis y todo comenzó con períodos de mucho sangrado, mucho dolor y cuando el doctor me hizo estudios de sangre y ecografía, salió que tenía esta enfermedad", cuenta y continúa "a mi primer hijo lo empecé a buscar cinco años antes de que finalmente quedé embarazada, porque en ese momento tuve una operación grande y tuve que esperar tiempo por una medicacion que me tuvieron que dar. Me costó mucho tenerlo, de hecho me operaron seis veces antes de tenerlo, y tras la última vez que me intervinieron, hice el tratamiento (por inseminación) y quedé embarazada de Bruno a los dos o tres meses".

Difícil momento

Sin embargo, la felicidad de ser madre otra vez se vió "oscurecida" por la reaparición de la endometriosis en su vida: "la enfermedad existe y puede volver a aparecer, después de tener a mi primer hijo, me operaron varias veces más y recuerdo que cuando volví a quedar embarazada, tenía pequeños focos de endometriosis. Mi médico me preguntó qué quería hacer, porque a esa altura había hecho cinco tratamientos de alta complejidad (para buscar a su segundo hijo), como tres ICSI -técnica de reproducción asistida- y dos transferencias de embriones congelados. Cuando el médico me consultó por los focos, le dije que iba a esperar, me hice la transferencia y al subir al avión para ir a España donde mi marido se iba a un máster por dos meses, me enteré que los resultados dieron negativos".

Paz agregó que "después de enterarme de que no había quedado embarazada, tuve mi período y me relajé. Cuando volvemos dos meses después a Argentina, voy a la nutricionista y ella me dijo que estaba bajando de peso despacio pero que me crecía la panza. Me preguntó cuando era la última vez que había menstruado y como soy colgada no recordaba mucho, por eso, me fui rápido a la clínica a hacerme los análisis y estaba embarazada. Se dio de manera natural".

En la actualidad y con la felicidad a cuestas, Paz finalizó diciendo que "nunca tuve una sensación de tristeza cuando no se daba, porque siempre creí que en algún momento se iba a dar. Me mentalizaba para arrancar de nuevo y seguía adelante".

¿Qué es la endometriosis?

"La endometriosis es una enfermedad hormonodependiente, es decir, las hormonas fundamentalmente los estrógenos la hacen crecer y desarrollar", explica en diálogo con cronica.com.ar el ginecólogo Juan José Etchepareborda (M.N. 49042 y miembro del Comité de Ética del Hospital de Clínicas. "Es una enfermedad de la edad reproductiva desde que la mujer empieza a menstruar (menarca) hasta la menopausia. Hay casos excepcionales en los cuales pueden aparecen antes de la menarca y después de la menopausia", agrega.

Etchepareborda indica que "hay tres cuadros clínicos, el más notorio son los dolores, de los cuales hay tres: el de la menstruación (algomenorrea), el de tener relaciones sexuales (dispareunia) y el dolor pelviano crónico, es decir dolores que no están asociados al ciclo menstrual. El segundo cuadro es la esterilidad o sea la dificultad para quedar embarazada y el tercer cuadro es asintomático, o sea mujeres que buscan el embarazo,no tienen dolor pero sí endometriosis y es un hallazgo que se hace en un control ginecológico o una operación".

Posibles causas

"En los últimos 15 años se fueron conociendo cada vez más causas a parte de la menstruación retrógrada, hay muchos motivos por los cuales la mujer puede desarrollar endometriosis, hay causas genéticas, hay causas epigenéticas, hay causas inmunológicas y hormonales que son las que prevalecen, y dentro de esta variable está la endometriosis leve y severa", describe el especialista.

Si bien no hay números exactos, se calcula que un 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva padecen endometriosis en sus diferentes variables.

Un 10 por ciento de las mujeres lo padece (Imagen Ilustrativa).

A partir de esta cifra, Etchepareborda asegura que "en un estudio de una mujer embarazada, el reproductólogo tiene que tener en cuenta el tema de la endometriosis y no siempre lo hace, es clave que la población, médicos, ginecólogos tengan una estricta conciencia de la importancia de la endometriosis, y a veces se olvidan de pensarla y la saltean en el esquema de diagnóstico. El exámen ginecológico y la ecografía trasvaginal, si la mujer tiene relaciones, son las principales herramientas para el diagnóstico".

En cuanto al tratamiento, el especialista indica que "hay dos tipos de tratamientos, uno es el médico que es en base a hormonas, y el otro quirúrgico, que implica sacar la endometriosis donde esté y liberar las adherencias que produce, porque ese tejido menstrúa todos los meses y se puede ir pegando a los órganos, ovarios e intestino", concluye.