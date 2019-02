El encanto de lo clásico, combinado con lo último de la tecnología, hace de las barberías y las nuevas peluquerías una moda que se impone cada día más entre los jóvenes argentinos. Sin embargo, muchos desconocen los peligros que existen detrás de estos espacios "revolucionarios", que pueden transformarse en un foco de contagio de enfermedades similares a las que hay en los hospitales. ¿Hace falta más control? ¿Debe crearse un Colegio Único de Peluqueros que regule la profesión? La opinión de un especialista.

En 2013, el estilista Fabio Cuggini y el entonces legislador porteño Cristian Ritondo presentaron un proyecto de ley para regularizar la tarea dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo proponía crear un Colegio Profesional de Peluqueros y Peinadores, matricular a los trabajadores y otorgarles un seguro por mala praxis. En otras palabras, que pase de ser un oficio a una profesión. Pero con el tiempo, la iniciativa quedó sin efecto.

Años más tarde, Cuggini reactivó la idea y salió a cortar el pelo a la calle para demostrarle a la sociedad que la situación era poco prolija. "¿Quién dice que alguien puede ser peluquero? ¿Qué acredita a una persona poder abrir una peluquería? Nada ni nadie", había dicho en su momento. Pese a eso, tampoco fue escuchado.

Ahora, con la llegada de las barberías, la situación se agravó y el reconocido profesional de las tijeras volvió a la carga. "Llegó el momento de ponerlos en evidencia a todos, al sindicato y a nuestros legisladores, que parecieran que no quieren aprobar el proyecto, que no les interesa. Si te cobran impuestos por cualquier boludez, me parece que sería sano que haya un ente que regule a los peluqueros, que los mismos paguen un impuesto por una matrícula, que tengan que estudiar en serio si quieren trabajar", señaló a Crónica.

En tanto, aclaró que "en otras partes del mundo te capacitan sobre VIH, sobre hepatitis, y te hacen un examen para determinar si sos una persona idónea que puede manejar un arma (con relación a las navajas)".

Formación

Por este motivo, el estilista explicó que los peluqueros deben tener una formación fundamental sobre el tratamiento de enfermedades de transmisión sanguínea, manejo de desechos y manipulación de productos tóxicos dentro de esa actividad. "Cuando vas a sacarte sangre, controlás la aguja, pero acá no pensás si te cambian la hoja de afeitar", argumentó.

En la actualidad, Cuggini analiza ir a cortar el pelo a la puerta de la Legislatura, a modo de protesta, si las circunstancias no cambian.