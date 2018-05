Quedó encerrado en el Momental luego del partido entre River y San Lorenzo.



Días antes de caer desde una tribunal del Monumental tras quedarse encerrado en el estadio de Núñez, el joven fallecido escribió escalofriantes mensajes en su cuenta de Twitter.

Según las últimas versiones, Julian Barrionuevo, de 19 años, se quedó dentro del Monumental tras el partido en el que River le ganó a San Lorenzo y murió al caer desde la tribuna Belgrano Alta al querer escapar del lugar.

La víctima, días antes de la tragedia, escribió sugerentes mensajes suicidas en una de sus redes sociales: "Juro que daría cualquier cosa por morirme. No tengo más ganas de vivir. No quiero seguir en esta vida de mierda. Me sale todo mal. Lo único que quiero es morirme y que se vaya todo a la mierda".



Además, solía publicar mensajes como: "Quiero irme bien lejos por un tiempo", "Todo siempre empeora para mi", "Quiero dormir y no despertarme más", "Me odio".

El caso está a cargo de la fiscalía de Saavedra Núñez a cargo del Dr. Campagnoli.