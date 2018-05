La artista y actriz, Esmeralda Mitre había emitido un comunicado en el que explicó el caso de acoso sexual que sufrió por parte del ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA), Ariel Cohen Sabban.



"He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes. Dichas medidas ya han sido tomadas", había expresado.



Todo comenzó cuando Mitre pronunció una frase desafortunada sobre las víctimas del Holocausto que provocó el enojo de la comunidad judía. "Sentí que había ofendido a mucha gente por no haber podido redondear en la nota. Quise decir que una persona o dos millones o tres millones causan el mismo dolor. Al día siguiente me citan en la DAIA", contó la actriz.



El ex presidente de la DAIA le pidió por favor una reunión en su casa para hablar sobre la situación. "Lo recibo, me dijo ‘te pido por favor que te sientes al lado, yo te voy a ayudar, te puedo abrazar, abrazame fuerte", explicó.



"Me corro y me dice ‘yo te voy a convertir en un heroína'. Me pide que vaya un mes a un colegio alemán para hacer una especie de probation, para aprender acerca de esta gran tragedia. Además de eso, quería que fuera a Alemania con unos chicos. ‘Esto cuesta 80 mil dólares, lo podés pagar en cuotas’, me dice", relató Esmeralda. Estro provocó que Mitre se sintiera extorsionada y a esto se sumó el posterior acoso sexual.



"Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca", detalló Esmeralda.

Las declaraciones de Esmeralda Mitre.

"Le digo: 'te tenes que ir' y me dice: 'no, por favor, por favor', y se pone nervioso. Entra como en una crisis", siguió la actriz.

Luego continuó: "La situación se había puesto violenta y él en un momento me dice 'quedate tranquila que no te va a pasar nada, no te voy a garch...'. Una situación muy desagradable."

Duras declaraciones de la actriz sobre el caso de acoso.



"Cuando entra se pone la kipá y cuando se va se la saca. Claramente creo que es un acoso alguien que te besa el cuello además, es extorsión pedirme ese dinero", confirmó Esmeralda Mitre.



Este sábado, la entidad que representa políticamente a la comunidad israelí argentina informó sobre el apartamiento de Cohen Sabban por los "hechos de público conocimiento que deberán esclarecerse"



Por su parte, el presidente de la DAIA, Alberto Indij, aseguró que "no hubo pedido" de dinero, por parte del ex presidente Cohen Sabban hacia la actriz, porque según señaló una actitud de ese tipo no se correspondería con ningún dirigente de la institución.



"No hubo pedido de plata de ninguna manera. No hubo una exigencia de absolutamente nada, porque esa no es la conducta de ninguno de los dirigentes", manifestó Indij.



"Ella dice que hubo una falta de dinero y que se sintió acosada; lo demás, lo dejamos porque responde a la intimidad de dos personas adultas y se deberá esclarecer. Ahora, lo primero no ocurrió de esa manera, es algo que Esmeralda Mitre percibió", añadió.



"Las versiones son encontradas y esto demuestra que entre la realidad y la percepción de la realidad hay diferencias, por lo que percibió Esmeralda Mitre y lo que sucedió con Cohen Sabban es distinto", indicó Indij en declaraciones Radio 10.