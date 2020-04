Una ambulancia del SAME chocó con un auto y volcó en el cruce de la avenida Juan B Justo y Boyacá, en el barrio porteño de Villa General Mitre, por lo que el médico y el conductor del vehículo tuvieron que ser asistidos por la Policía de la Ciudad.



El hecho ocurrió este lunes por la tarde cuando una ambulancia del Hospital Álvarez, que se dirigía esta tarde a un incendio de grandes proporciones en la calle Juan Belaustegui 1600, al llegar a Juan B. Justo y Boyacá fue colisionada por un automóvil particular.



El vehículo del SAME quedó volcado sobre Juan B. Justo, y tanto el conductor como el médico salieron con ayuda de personal policial y fueron asistidos por otra unidad de SAME que acudió al lugar.



Con respecto al incendio, que ocurrió en una vivienda particular, fue sofocado por Bomberos y el SAME asistió a sus tres ocupantes.

Así quedó la ambulancia tras el choque