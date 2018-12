Los agentes de tránsito de la Ciudad realizaron un el operativo de control de alcoholemia en Nochebuena y Navidad. De 1.200 controles de tránsito, el 5,5 % de los casos fueron positivos como es el caso de este conductor que regresaba a su casa junto a su esposa.



Su auto fue retenido y tuvieron que ir a su vivienda en taxi. Sin embargo, antes de esto, la mujer le dedicó una catarata de insultos a su marido por no haberla dejado manejar.



"Me hubiera dejado manejar a mí el pelo... este", comenzó a los gritos y reconoció que su marido había tomado bebidas alcohólicas durante el brindis. "Encima es colectivero, debería saber que no tiene que tomar", confesó.



Este control fue realizado sobre la avenida Sarmiento. Y la ira de la mujer se desató porque estaban a pocas cuadras de su vivienda. "Encima tengo todas estas cosas, hasta el Vitel Toné de la madre se quiso traer, y nos tenemos que ir caminando", concluyó entre agravios.



Los conductores que se niegan a realizar el control o directamente se den a la fuga con el vehículo enfrentan multas que van desde los 5 mil a los 10 mil pesos. Mientras que la multa por alcoholemia positiva es de $ 2.677.



La furia



Esposa furiosa por su marido borracho: "Me hubiera dejado manejar a mi este pelo..." pic.twitter.com/QLt6UD1qmb — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 28 de diciembre de 2018