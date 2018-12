Por Gabriel Arias

"Estoy segura de que este fallo judicial va a ser un precedente para el futuro, y es una gran alegría poder compartir con mi pareja y el bebé los primeros tres meses de vida". La frase pertenece a Malena Díaz Reck, una mujer no gestante que tendrá un hijo a mediados de enero, y que tras una presentación legal logró que la justicia bonaerense dictamine que el Estado provincial deberá darle una licencia de 90 días por maternidad con goce de sueldo, siendo que en principio le ofrecían tres días de licencia.

La historia tiene como protagonista a Malena quien trabaja en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) desde hace varios años, y luego de varios tratamientos de fertilidad junto a su pareja, Natalia Pagano, ambas recibieron la buena noticia de que serán madres en enero próximo (el 16 tienen fecha para recibir a Bruno).

Sin embargo, la felicidad no fue del todo completa porque cuando comenzaron los trámites para obtener sus licencias, a Malena le dijeron que como ella no era la madre gestante, no podían darle los 90 días de licencia que rigen por ley. El artículo 43 del estatuto del empleado público (Ley 10.430) establece que "las licencias por maternidad, paternidad y alimentación y cuidado del hijo, otorga una licencia de 90 días para el personal femenino y 3 días para el masculino", aunque no hay un índice aparte que hable sobre madre no gestante.

Conocida esta noticia y mientras transcurría el embarazo con normalidad, Malena se presentó en agosto pasado ante su empleador por el tema de su licencia, al no tener una respuesta concreta, se presentó ante la justicia para exponer su caso y tras varios meses de espera, la misma sentenció a su favor y ahora el estado bonaerense deberá darle los 90 días de licencia que lucharon ambas mujeres por lograr.

"Me enteré ayer al mediodía cuando estaba en el trabajo, me puse a llorar, me emocioné y recién ahora me estoy dando cuenta de lo importante que fue el fallo, porque voy a poder estar presente tres meses con mi hija", dijo Malena emocionada en charla con Crónica.

"Creo que para llegar a esto, nos facilitó mucho la gran campaña que hicimos junto a diversas organizaciones sociales y políticas, y los debates que llevamos adelante no sólo por mi caso sino también para luchar por la extensión de la paternidad también, algo que esperemos lograr en el futuro", agregó.

Consultada sobre qué hubiera pasado si el fallo era adverso, la futura madre, oriunda de la ciudad de La Plata, argumentó que "íbamos a apelar y a seguir luchando con la Agrupación Pan y Rosas para llegar hasta el final, y conseguir que esto se lograra como se hizo. Este fallo tiene que ver con la lucha que tuvo desde cientos de firmas en un petitorio hasta el gran apoyo de mucha gente y organizaciones. Estoy muy contenta y ahora podré disfrutar al bebé".