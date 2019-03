Por Luciano Bugner

@lucianobugner

La muerte de un operario del área Telecomunicaciones del ferrocarril Sarmiento -falleció mientras colocaba un tendido eléctrico en la estación de Castelar- derivó en el paro de 24 horas que la seccional Gran Buenos Aires Oeste decretó para hoy. "La vida de las personas es un límite", le dijo a Crónica Rubén Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria regional. Además culpó a la empresa por "negligencia y desidia".

En horas de la noche del lunes, Sebastián Carranza estaba colocando cámaras de seguridad en la estación Castelar cuando cedió el techo y cayó varios metros al piso. Sus propios compañeros lo llevaron de manera inmediata a los bomberos de Morón, donde le realizaron los primeros auxilios, pero el joven de 30 falleció a raíz de los golpes. "Estaba haciendo horas extras", le dijo a este medio Rubén Sobrero.

Si bien este martes el servicio funcionó con normalidad, desde la UF seccional Oeste decretaron el paro de 24 horas para el miércoles, así "le podemos dar aviso a la gente para que busque otro medio de transporte", añadió Sobrero. "Los ferroviarios de luto paramos a partir de las 0 horas para que estén ustedes avisados con anticipación. No queremos perjudicarlos más de lo que ya los perjudican las suspensiones de servicios diarios por problemas técnicos derivados de los negociados corruptos y la falta de inversión en seguridad, el sistema de señalamiento y vías que profundizó los problemas diarios estas últimas semanas", subrayaron desde la seccional.

A través de un comunicado, el sindicato culpó a "Trenes Argentinos, Orfila y su jefatura", ya que "desde que empezó la gestión del cambio a cada reclamo por seguridad nos contestan con sanciones y persecuciones, porque no aplican un protocolo de seguridad en todos los sectores, porque ajustaron recortando el personal y las horas de atención en el servicio médico en Castelar sólo hasta las 19 y porque si nos accidentamos o enfermamos un domingo no nos atienden".

"No se aprendió nada"

Para Sobrero, "en Trenes Argentinos no se aprendió nada de la Masacre de Once. Nuestros constantes reclamos de seguridad no son escuchados. No sólo corren peligro los usuarios, también los trabajadores". "Hasta que la empresa no tome este tema vamos a reclamarlo con mucha fuerza", dijo a Radio Continental. En esa línea, Sobrero, para describir la desidia, recordó que "estuvimos siete meses sin lavandina con casos de tuberculosis".

Aclarando que "me llamaron de todos los sindicatos menos de la Unión Ferroviaria", Sobrero exigió que "se sume y convoque al paro de la línea Sarmiento y acompañe a los trabajadores en un reclamo justo y no continúen con su silencio cómplice". En esa línea, la conducción de la UF (Sergio Sasia) emitió un comunicado en el cual se declara "en estado de alerta y sesión permanente. Esta organización no descarta llevar adelante las medidas de acción directa que estime correspondan".