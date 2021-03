El actor Sebastián Estevanez contó cómo se recuperó de las quemaduras sufridas en la cara y las manos en agosto de 2020, cuando sufrió un accidente doméstico al explotarle un bidón de alcohol.

"Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara y también el cuello”, relató el actor al recordar que con el combustible había querido encender una fogata con leña que estaba húmeda. “Me mandé la cagada de usar alcohol...”, dijo al programa televisivo Instrusos.

Allí, Estevanez mostró las imágenes de su rostro quemado. "Fue durísimo, mucho dolor, pero ya por suerte recuperado. Estoy contento que no le pasó nada ni a los chicos ni a Ivana (Saccani, su esposa), dentro de todo la saqué barata. Tenía en carne viva toda la cara, la mano, la oreja, el cuello, un desastre. Pensé que me moría".

Y agregó: "Me podría haber quedado ciego, o incluso haber muerto”.

"Me fui al baño y me empecé a poner crema en la cara. Se empezaba a incendiar el living y ellos agarraron una manguera para pararlo. Cuando me vieron casi se desmayan, era un monstruo”, expresó.

Estevanez comentó que "no sabía cómo iba a quedar, no sabía lo que era una quemadura. Mi idea de publicarlo en Instagram era para advertir que tengan cuidado, todo el mundo usa alcohol para prender el fuego y quería concientizar porque no es joda”.

El proceso de recuperación fue extenso y doloroso, indicó. “Quería tratar de curarme en mi casa para no ir a un hospital en plena pandemia, Ivana fue mi enfermera. No podía dormir, me dieron un tranquilizante para dormir un poco, pero era incómodo. La mano fue lo peor”.