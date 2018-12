Por Luciano Bugner

@lucianobugner

Termina el año y el Poder Ejecutivo analiza otorgar un bono de 4.000 pesos para los beneficiarios de programas sociales, anuncio que llegaría la semana que viene. Los distintos líderes sociales, confiando en la gestión de Cambiemos, creen que "sería un paliativo, no una solución de fondo".

El plus no alcanzaría para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino a los beneficiarios del plan "Hacemos futuro", que funciona como un salario social complementario para los trabajadores informales y que para ser percibido exige completar la escuela primaria y/o secundaria.

Diciembre de 2001 es un espejo en el cual ningún gobierno quiere reflejarse. Aquella crisis institucional tiñó de negro todos los libros de historia argentina. Cambiemos así lo entiende. "Lo estamos evaluando", confiaron a Crónica desde el Ejecutivo. Pero las dudas se despejan cuando los distintos líderes sociales aclaran que "ya mantuvimos reuniones con el gabinete y nos confirmaron que pagarán el bono de fin de año". Y confían.

Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entendió que el plus sería un "paliativo". El dirigente, que confirmó que el monto será de $4.000, dijo que además "estamos tejiendo acuerdos con intendentes y gobernadores". En ese sentido, la semana que viene habrá nuevamente una mesa de diálogo, en la cual se sentarán dirigentes sociales, sindicales, empresarios, referentes de las pymes, políticos y la Iglesia. La fecha elegida sería el jueves 13 de diciembre.

Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, sentenció que "no es un rumor. El bono ya está aprobado por los funcionarios, es para los beneficiarios de Hacemos Futuro", que alcanzan a unas 400.000 personas. Cabe destacar que este mes aumentó a $6.000 el salario complementario.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el gobierno había oficializado en junio una suba extraordinaria de $1.050 para diciembre, suma que se pagará hasta un tope de 5 hijos. Pero a pesar de la suba en los programas sociales, los movimientos buscan que en enero se registre un nuevo aumento en el monto, teniendo en cuenta la devaluación y la inflación del 2018. Asimismo, reclaman la bolsa navideña que tradicionalmente entrega el Ministerio de Desarrollo Social y Salud.

"Espero que tengamos un diciembre tranquilo", subrayó Esteban "Gringo" Castro, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep). Si bien el llamado "triunvirato piquetero" señala que el diálogo existe, piden ser atendidos por la ministra Carolina Stanley, reunión que, por el momento, no se vislumbra.

Fin del acampe

Este jueves por la mañana, tras un llamado desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Barrios de Pie -la fracción liderada por Silvia Saravia- y el Polo Obrero levantaron el acampe sobre la 9 de Julio, acción que se repitió en varias provincias bajo el lema "Por una Navidad sin hambre, contra el ajuste y por trabajo genuino".

"Fue una suspensión de la medida. Seguimos en estado de alerta", le dijo Saravia a Crónica. La dirigente agregó que "entre el lunes y el martes nos reuniremos nuevamente para ver cómo seguimos con las medidas de fuerza". Además tildó de "irresponsabilidad" la actitud del gobierno, que "nos piden controles y distintas exigencias para reunirnos pero ellos no cumplen con su palabra".

Desde la cartera que maneja Stanley le confirmaron a este medio que "no vamos a negociar bajo extorsión. Así no dialogamos". Las medidas de fuerza mermaron. Falta ver si el Ejecutivo anuncia el plus de $4.000 para bajar la caliente temperatura de diciembre.